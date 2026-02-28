Rajya Sabha Election: विदर्भातून राज्यसभेवर कोण जाणार? भाजपच्या तंबूत तीव्र लॉबिंग सुरू, 'या' तीन बड्या नेत्यांची नावे चर्चेत

राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागांसाठी लवकरच निवडणूक होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातून तीन खासदारांना संधी देता येईल एवढं संख्याबळ भाजपकडे आहे. यासंदर्भात हालचालींना वेग आला असून भाजपाच्या वतीने २५ जणांच्या नावांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. .या यादीत विदर्भातून अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा, चंद्रपूरचे माजी खासदार व ओबीसी आयोगाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर आणि गडचिरोलीचे माजी खासदार अशोक नेते यांचा समावेश आहे. चंद्रपूर लोकसभा मतदासंघात हंसराज अहीर यांची घट्ट आहे. ते पंतप्रधान मोदी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही राहिले आहेत..Navi Mumbai: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबई विमानतळावरून ६ शहरांसाठी इंडिगो उड्डाणे सुरू करणार, कोणत्या आणि कधीपासून? .लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अहीर यांना इतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यांचा आयोगाचाही कार्यकाळ आता संपला आहे. तसेच गडचिरोलीचे माजी खासदार अशोक नेते यांचही नाव या यादीत असल्याची माहिती आहे. .याशिवाय नवनीत राणा यांचं नावही चर्चेत आहे. पक्षांतर्गत विरोध असतानाही भाजपाने त्यांना पक्षात घेतले. तसेच त्यांना लोकसभेची उमेदवारीही दिली. मात्र त्यांचा पराभव झाला. भाजपात जाण्यापूर्वी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात मोठे आंदोलन केले होते. आता त्यांना भाजपाने पक्षात तर घेतलं आहे. .Navi Mumbai: नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबईत २ दिवस वाहतुकीत बदल; काही रस्ते बंद, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील.मात्र, अंतर्गत विरोध असल्याने त्यांचं पुन्हा निवडून येणं कठीण असल्याचं मानलं जातं आहे. अशा परिस्थिती त्यांनी राज्यसभेसाठी प्रयत्न चालवले असल्याचे कळते. यापैकी विदर्भातून कुणाला संधी मिळते, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.