Rajya Sabha Election: विदर्भातून राज्यसभेवर कोण जाणार? भाजपच्या तंबूत तीव्र लॉबिंग सुरू, 'या' तीन बड्या नेत्यांची नावे चर्चेत

Maharashtra Rajya Sabha Election : राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त असून झाल्या आहेत. यासाठी लवकरच निवडणूक होणार आहे. याबाबत भाजपाच्या उमेदवारांची यादी समोर आली आहे.
Mansi Khambe
राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागांसाठी लवकरच निवडणूक होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातून तीन खासदारांना संधी देता येईल एवढं संख्याबळ भाजपकडे आहे. यासंदर्भात हालचालींना वेग आला असून भाजपाच्या वतीने २५ जणांच्या नावांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.

