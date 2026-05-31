RTO Employee Strike : आरटीओ कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे अस्त्र; 'या' तारखेपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय, कारण काय?

अमरावती : राज्यातील मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी संघटनांनी दोन जूनपासून आंदोलनाचे अस्त्र हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेने परिवहन आयुक्तांसोबत पत्रव्यवहार करून दोन व नऊ जून आणि १६ जूनपासून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. .यापूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्यभरातील आरटीओ कर्मचार्यांनी तीन दिवसांचा बेमुदत संप पुकारला होता. त्या आंदोलनानंतर परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून सेवा प्रवेश नियम व पदोन्नती प्रक्रियेबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. काही पदांवर तीन महिन्यांकरिता तात्पुरत्या पदोन्नती देण्यात आल्या. बहुतांश मागण्या अद्याप प्रलंबितच असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी पदांच्या पदोन्नती, वर्ग तीन संवर्गासाठी सेवा प्रवेश नियम, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी नियमावली, लिपीक संवर्गाच्या पदनामातील बदल, आश्वासित प्रगती योजना तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांवर शासनस्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..या पार्श्वभूमीवर दोन जून रोजी निर्देशने, नऊ जून रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संप आणि १६ जूनपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रकाश पाटील, सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे, राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर, संदीप खवले, गजानन तनपुरे आदींनी दिला आहे.