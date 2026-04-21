Washim News: सावधान, आता शालेय बस वाहतुकीसाठी नवे नियम; सुरक्षितता व शुल्क नियंत्रणावर भर; पालकांना मिळणार दिलासा

वाशीम: महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस वाहतुकीसंदर्भात अधिक सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि पालकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन दुरुस्ती नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मोटार वाहन अधिनियम १९८८ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या मसुद्यात शाळा बस, शैक्षणिक संस्थांच्या बस व स्कूल व्हॅनसाठी विविध महत्त्वपूर्ण तरतुदी सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील पालकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे..प्रस्तावित नियमांनुसार, शालेय वाहतूक समितीला वाहनभाडे दरांची पडताळणी, पालकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. तसेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण विद्यार्थ्यांसाठी प्रति किलोमीटर भाडे निश्चित करणार असून, एकरकमी आगाऊ शुल्क घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शुल्क फक्त मासिक पद्धतीने आकारले जाणार आहे..शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातही कडक नियम प्रस्तावित असून, चालक, वाहक व अन्य कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी व वैद्यकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार आहे. शाळांना सर्व कर्मचाऱ्यांची सविस्तर नोंद ठेवणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक शाळेला बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंद ठेवावी लागणार आहे..विशेषतः इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला सहाय्यक नेमणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिव्यांग किंवा विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा, प्रशिक्षित सहाय्यक व आवश्यकतेनुसार पालक किंवा शिक्षकांची उपस्थिती यांचाही समावेश या नियमांत करण्यात आला आहे..नवीन नियमांनुसार, सर्व शालेय वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस पॅनिक बटनसह, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टीम आणि सर्व आसनांसाठी सीट बेल्ट अनिवार्य असतील. याशिवाय, डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टीम अंतर्गत सीसी कॅमेरे, लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती व पालकांसाठी अलर्ट सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. शालेय वाहतूक व्यवस्थेची नियमित तपासणी शिक्षण व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तपणे केली जाणार असून, त्याचा अहवाल जिल्हा शाळा बस सुरक्षा समितीकडे सादर केला जाईल. नियमांचे पालन न केल्यास वाहन परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.."लहान मुले शाळेच्या वाहनात सोडताना जीव कासावीस होतो. प्रचंड गर्दी असते. त्यात काही वाहनांमध्ये कोंबून विद्यार्थी भरले जातात. शाळेच्या वाहनात सुरक्षा किट, पाणी उपलब्ध नसते. बहुतेक शाळांमध्ये प्रवासी वाहनातून विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. नवीन नियमामुळे याला चाप बसेल अशी आशा आहे."- कविता ठाकरे, पालक, वाशीम..कोंबड्यागत वाहतुकीला बसणार चापजिल्ह्यात शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणारी वाहने नियमाचे कोणतेच पालन करत नाहीत. कोणत्याही वाहनात कोंबड्यागत लहान मुले कोंबून धोकादायक वाहतूक केली जाते. सुरक्षा नियम तर या वाहनांच्या जवळपासही नसतात त्यामुळे पालकांचा जीव टांगणीला लागून राहतो. खासगी संस्था चालकांच्या वाहनाचे शुल्क व वाहनांची परिस्थिती चिंताजनक असली, तरी पालकांचा नाईलाज आहे.