Smart Meter : 'ना कनेक्शन, ना वीज वापर'... तरी हजार रुपयांचं बिल; स्मार्ट मीटरच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न

चेतन देशमुख यवतमाळ : राज्यभर स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीवरून वाद सुरू असतानाच यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मीटर सुरू होण्यापूर्वीच ग्राहकाच्या नावावर तब्बल 1 हजार 70 रुपयांचे वीज बिल आल्याने स्मार्ट मीटरच्या बिलिंग प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..आर्णी तालुक्यातील बोरगाव येथील रहिवासी सुरेश गुलाब आडे यांनी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज केला होता. सोमवारी त्यांच्या घरी महावितरणकडून स्मार्ट मीटर आणण्यात आला. मात्र, मीटर अद्याप कार्यान्वितही झालेले नसताना त्यांच्या नावावर 1,070 रुपयांचे वीज बिल तयार झाल्याचे पाहून कुटुंबीयांना धक्काच बसला..Smarat Meter : स्मार्ट मीटर सक्तीला वाढता विरोध; जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलनाची धार जोरदार."मीटर सुरूच झालेले नाही, मग विजेचा वापर केला कोणी आणि बिल आले कसे?" असा संतप्त सवाल सुरेश आडे यांच्या पत्नी पार्वती आडे यांनी उपस्थित केला आहे. कनेक्शन सुरू होण्यापूर्वीच बिल कसे तयार झाले, याबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र संभ्रम निर्माण झाला असून महावितरणच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत..राज्यात अनेक ठिकाणी स्मार्ट मीटरला विरोध होत असतानाच अशा प्रकारच्या घटना नागरिकांच्या शंका अधिकच वाढविणाऱ्या ठरत आहेत. मीटर बसविण्यापूर्वीच बिल तयार होण्यामागे तांत्रिक त्रुटी आहे की प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी आता होत आहे..Smart Meter Maharashtra : स्मार्ट मीटरला भाजपच्या मंत्री आमदारांचाच विरोध, ग्रामीण भागात रोष वाढला; स्मार्ट मीटर बसवणे बंद होणार? ऊर्जा मंत्रीचे स्पष्टीकरण.दरम्यान, या प्रकारामुळे स्मार्ट मीटरची पारदर्शकता, बिलिंगची अचूकता आणि ग्राहकांच्या विश्वासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी महावितरणकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.