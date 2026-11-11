Maharashtra Temple Trust : मंदिरांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय महापरिषद; ५ डिसेंबरला अमरावतीत विश्वस्तांचा मेळावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निमंत्रण

अमरावती : महाराष्ट्रातील मंदिर संस्थानांची विश्वस्त व्यवस्था अधिक पारदर्शक, सक्षम व गतिमान व्हावी तसेच राज्यभरातील मंदिर विश्वस्तांना विविध कायदेशीर, प्रशासकीय आणि व्यवस्थापनविषयक प्रश्नांवर योग्य मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र देवस्थान समिती व धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने पाच डिसेंबरला राज्यस्तरीय महापरिषदेचे आयोजन केले आहे..ही महापरिषद अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित केली असून, राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील मंदिर संस्थानांचे अध्यक्ष, विश्वस्त, पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीही या परिषदेला प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या परिषदेस उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले असून, त्यांच्या उपस्थितीची शक्यता असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. राज्यातील सर्व मंदिर संस्थानांचे अध्यक्ष, विश्वस्त, पदाधिकारी व सेवाभावी प्रतिनिधींनी या महापरिषदेला उपस्थित राहून मंदिर व्यवस्थापनाच्या भविष्यासाठी एकत्रितपणे सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने करण्यात आले..विविध विषयांवर होणार चर्चापरिषदेत मंदिर संस्थानांच्या विश्वस्त व्यवस्थेतील पारदर्शकता, संस्थांचे कायदेशीर अधिकार व कर्तव्ये, विश्वस्तांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी, संस्थांचे लेखे व आर्थिक व्यवहार, देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रश्न, मंदिरांच्या शेतीची नुकसानभरपाई, मंदिरांच्या मालमत्तेचे संरक्षण, धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाशी संबंधित कायदेशीर बाबी, मंदिरांचे डिजिटल सक्षमीकरण आणि तीर्थक्षेत्र विकास व पर्यटनासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा व मार्गदर्शन करण्यात येईल..महापरिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टेकारभारात पारदर्शकता. मंदिरांचे दैनंदिन व्यवस्थापन, निधीचा विनियोग आणि प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता व सुसूत्रता आणणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.मंदिर जोडो अभियान. अमरावती जिल्ह्यात मंदिर जोडो अभियान राबवून लहान-मोठ्या मंदिरांचे संघटन मजबूत करणे आणि संस्कृती रक्षणासाठी ठोस धोरण ठरवणे यावर चर्चा होणार आहेजिल्ह्यातील मंदिरांना एकाच संघटनेशी जोडणे।मंदिरांच्या विविध समस्या सोडवणे।मंदिर संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन करणे।मंदिरांच्या हक्कासाठी आणि सुरक्षेसाठी संघटितपणे लढा देणे। .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.