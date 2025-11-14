Sahyadri Tiger Reserve: विदर्भातील वाघ सह्याद्रीत नेण्यास परवानगी; एक वाघीण स्थलांतरित, आठ वाघांना टप्प्याटप्प्याने नेणार

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व नागपूर जिल्ह्यातील पेंच व्याघ्र प्रकल्प तसेच आसपासच्या परिसरातून वाघांना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात हलविण्यास पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने एकूण आठ वाघांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे..पहिल्या टप्प्यात दोन उपप्रौढ वाघिणींची निवड करण्यात आली. त्यापैकी एक वाघीण बुधवारी (ता. १२ नोव्हें.) ताडोबा प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील खडसंगी वनपरिक्षेत्रातून यशस्वीरीत्या पकडण्यात आली होती. तिची आरोग्य तपासणी करून तिला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थलांतरित करण्यात आले..ही मोहीम वन संरक्षक प्रभुनाथ शुक्ला (क्षेत्र संचालक, टीएटीआर) यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. यामध्ये उपसंचालक (बफर) आनंद रेड्डी, मुख्यालय उपवनसंरक्षक सचिन शिंदे, सहाय्यक वनसंरक्षक एस. एस. दुबे व अनिरुद्ध धागे, तसेच परिक्षेत्र वनाधिकारी श्रीमती राऊत व त्यांची चमू, तसेच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे परिक्षेत्र वनाधिकारी संग्राम गोडसे व त्यांची टीम यांनी सहभाग घेतला..संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण व महाराष्ट्र वन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पडली. स्थलांतराच्या वेळी सर्व आवश्यक काळजीही घेण्यात आली. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पोहोचल्यावर वाघीणीवर रेडिओ कॉलर बसवून शास्त्रीय निरीक्षण केले जाणार आहे..Gastro Outbreak: मोखाड्यात गॅस्ट्रोचा फैलाव; चार गावात 78 रुग्ण, 13 रुग्णांवर उपचार सुरू; आरोग्य यंत्रणेकडून उपाययोजना सुरु.ताडोबा व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांच्या समन्वयामुळे पहिल्या वाघिणीचे स्थलांतर वेळेत पूर्ण झाले. यापूर्वी सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पात वाघिणींचे स्थलांतर यशस्वीरीत्या पार पाडल्याचा अनुभव आमच्या टीमला आहे.- प्रभु नाथ शुक्ल, आयएफएस, क्षेत्र संचालक, टीएटीआरसह्याद्रीतील व्याघ्रसंख्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हे स्थलांतर एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ताडोबा व सह्याद्रीच्या टीमने ही मोहीम व्यावसायिक व शास्त्रीय पद्धतीने यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.- एम. एस. रेड्डी, आयएफएस, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.