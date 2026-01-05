विदर्भ

Maharashtra Weather Update : विदर्भात थंडीची पाऊले परतीच्या वाटेवर! राज्यात कसं असेल तापमान?

Vidarbha Winter Retreats : संपूर्ण डिसेंबर महिना कडाक्याच्या थंडीत गेल्यानंतर आता नववर्षात वैदर्भीयांना हळूहळू दिलासा मिळत आहे.
Vidarbha witnesses retreat of cold wave as temperatures rise in Nagpur : विदर्भातील थंडीची लाट ओसरल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात गुलाबी थंडीचा फिल जाणवत आहे. हवेतील गारठा कमी झाल्याने रविवारी नागपूरचा पारा १५ अंशांच्या वर गेला. तर चंद्रपूर हे १८ अंशांसह विदर्भातील सर्वात ‘हॉट’ शहर ठरले. तापमानातील चढउतार पुढील काही दिवस कायम राहणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे सांगण्यात येत आहे.

