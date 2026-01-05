Maharashtra Weather Update : विदर्भात थंडीची पाऊले परतीच्या वाटेवर! राज्यात कसं असेल तापमान?

Vidarbha witnesses retreat of cold wave as temperatures rise in Nagpur : विदर्भातील थंडीची लाट ओसरल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात गुलाबी थंडीचा फिल जाणवत आहे. हवेतील गारठा कमी झाल्याने रविवारी नागपूरचा पारा १५ अंशांच्या वर गेला. तर चंद्रपूर हे १८ अंशांसह विदर्भातील सर्वात ‘हॉट’ शहर ठरले. तापमानातील चढउतार पुढील काही दिवस कायम राहणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे सांगण्यात येत आहे. .संपूर्ण डिसेंबर महिना कडाक्याच्या थंडीत गेल्यानंतर आता नववर्षात वैदर्भीयांना हळूहळू दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे थर्टी फर्स्टच्या रात्री ८.५ अंशांपर्यंत घसरलेला नागपूरचा पारा चार दिवसांत जवळजवळ सात अंशांनी वर सरकून १५.२ जवळ आला. चंद्रपूरच्या किमान तापमानानेही अनपेक्षितरित्या १८ अंशांपर्यंत झेप घेतली. विदर्भात नीचांकी तापमानाची नोंद भंडारा येथे १० अंश सेल्सिअस इतकी करण्यात आली..Vidarbha Cold Wave: हिवाळा रंगात, थंडी जोरात; नागपूरचा पारा ८.२ अंशांवर, गोंदिया @ ८.ढगाळ वातावरण व तापमानवृद्धीमुळे दिवसा थोडीफार गरमी जाणवल्याने बऱ्याच दिवसांनंतर पंखे पुन्हा गरगरा फिरू लागले आहेत. विदर्भात आणखी काही दिवस असेच वातावरण राहणार असून, त्यानंतर पुन्हा थंडीची लाट अपेक्षित आहे..Maharashtra Cold Wave : पुणे, कोल्हापूर, साताऱ्यासह विदर्भात थंडीचा कडाका वाढणार, किमान तापमान ८.६ अंशांवर; हवामान विभागाचा अंदाज समोर.याशिवाय राज्यात थंडी ओसरली आहे. राज्यात ढगाळ हवामान, धुके, दव पडल्याची स्थिती कायम आहे. पुण्यासह तुरळक ठिकाणी रात्री उशिरा आणि पहाटे पावसाच्या थेंबांनी शिंपण केल्याचे दिसून आले. पुढील दोन ते तीन दिवसांत महाराष्ट्रासह मध्य भारताच्या किमान तापमानात २ ते ४ अंशांची घट होण्याची शक्यता आहे. आज (ता. ५) राज्यात अंशतः ढगाळ हवामानासह किमान तापमानातील चढ-उतार होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.