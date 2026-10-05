Mahavitaran News: महावितरणाचा माेठा निर्णय! वीज अपघातात जनावरांचा मृत्यू झाल्यास मिळणार मोठी मदत; गाय, बैल, म्हशीसाठी ५० हजार रुपये

नांदुरा: महावितरणच्या विद्युत वाहिन्या, विद्युत उपकरणे अथवा अन्य विद्युत यंत्रणेमुळे झालेल्या अपघातात पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास शेतकरी आणि पशुपालकांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार गाय, म्हैस, बैल, घोडा, गाढव यांसारख्या मोठ्या जनावरांचा वीज अपघातात मृत्यू झाल्यास आता ५० हजार रुपये तर शेळी, मेंढी आणि वासरांसाठी ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.महावितरणच्या विद्युत वाहिन्यांचा संपर्क, विद्युत खांब, रोहित्र किंवा अन्य विद्युत उपकरणांमुळे अनेकदा पशुधनाला जीव गमावावा लागतो. अशा घटनांमध्ये पशुधन हे शेतकरी आणि पशुपालकांच्या उत्पन्नाची महत्त्वाचे साधन असल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसतो ही बाब लक्षात घेऊन नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी निश्चित असलेल्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत तब्बल १८ वर्षानंतर वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी महावितरणकडून जनावरांच्या वीज अपघाती मृत्यूसाठी अत्यंत तुटपुंजी मदत दिली जात होती..वाढती महागाई आणि शेतील जोडधंदा असलेल्या पशूपालनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन, महावितरणने या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत अनेक पटींनी वाढ केली असून यामुळे दिलासा मिळाला आहे. महावितरणच्या विद्युत यंत्रणेमुळे झालेल्या अपघातात पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास या सुधारित दरांनुसार मदत देण्यात येते. मात्र ही मदत महावितरणच्या विद्युत वाहिन्या किंवा विद्युत उपकरणांमुळे झालेल्या अपघातासाठी लागू आहे. त्यामुळे अन्य कारणांमुळे झालेल्या पशुधनाच्या मृत्यूला ही नुकसान भरपाई लागू होणार नाही..प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेचनुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ झाली असली तरी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच आहे. घटना घडल्यानंतर महावितरणाला माहिती देऊन आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा लागतो. वीज अपघातात पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधून घटनेची माहिती द्यावी. आवश्यक कागदपत्रे, पशुवैद्यकीय अहवाल, पंचनामा आणि अन्य मागितलेली कागदपत्रे सादर करून नुकसान भरपाई चा प्रस्ताव दाखल करता येतो..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.प्रदीर्घ कालावधीनंतर रकमेत वाढपशुधनाच्या नुकसानभरपाईच्या रक्कमेत तब्बल १८ वर्षानंतर सुधारणा करण्यात आली आहे. जुन्या दरांच्या तुलनेत आता शेतकरी आणि पशुपालकांना अधिक नुकसान भरपाई मिळणार आहे. गाय, म्हैस, बैल यासह अन्य पशुधनाच्या बाजार मूल्यात गेल्या काही वर्षात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर पशुपालनाचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे जुन्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.