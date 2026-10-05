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Mahavitaran News: महावितरणाचा माेठा निर्णय! वीज अपघातात जनावरांचा मृत्यू झाल्यास मिळणार मोठी मदत; गाय, बैल, म्हशीसाठी ५० हजार रुपये

Cows Bulls and Buffaloes to Get 50000 Rupees Compensation Marathi Headings: महावितरणचा मोठा निर्णय; वीज अपघातातील पशुधनासाठी ५० हजारांची भरपाई
Mahavitaran Announces 50000 Rupees Compensation for Cow Bull and Buffalo Deaths in Power Line Accidents Across Maharashtra

Mahavitaran Announces 50000 Rupees Compensation for Cow Bull and Buffalo Deaths in Power Line Accidents Across Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदुरा: महावितरणच्या विद्युत वाहिन्या, विद्युत उपकरणे अथवा अन्य विद्युत यंत्रणेमुळे झालेल्या अपघातात पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास शेतकरी आणि पशुपालकांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार गाय, म्हैस, बैल, घोडा, गाढव यांसारख्या मोठ्या जनावरांचा वीज अपघातात मृत्यू झाल्यास आता ५० हजार रुपये तर शेळी, मेंढी आणि वासरांसाठी ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

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