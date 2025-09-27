Mahavitaran Employee: काम सुरू असतानाच वीजपुरवठा सुरू… एका क्षणात कर्मचारी कोसळला, नेमकं काय घडलं?

अमरावती : वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे दुरुस्तीकरिता खांबावर चढलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्याला विजेचा जोरदार धक्का लागल्याने उंचावरून खाली कोसळल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. .वैभव किरण इंगळे (वय २६, रा. डिगरगव्हाण) असे मृत कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सायंकाळी पाच ते साडेपाचच्या सुमारास शुक्रवारी (ता. २६) ही घटना घडली..शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीमधील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्याची सूचना महाविरणच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली होती. त्यामुळे काही कर्मचारी एमआयडीसी सावर्डी परिसरात दुरुस्तीकरिता पोहचले. त्यापैकी वैभव इंगळे हे खांबावर तपासणीकरीता चढले..त्यावेळी वीजपुरवठा बंद होता. अचानक वीजपुरवठा सुरू झाला. कुणीतरी त्याचवेळी जनरेटर सुरू केल्याने ही घटना घडल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वैभव इंगळे यांना विजेचा धक्का बसला. त्यातच ते खाली सिमेंटच्या नालीवर कोसळले. त्यांच्या डोक्यालाही जबर दुखापत झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले..Nagpur Solar Plant Blast : सोलार कंपनीत भीषण स्फोट; 'दोन दिवसांत मालकावर गुन्हा नोंदला नाही तर..', बच्चू कडूंनी दिला इशारा.जखमी इंगळेंना महावितरणच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपचारासाठी आधी खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते. तेथून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविले. येथे तपासणीअंती वैभव इंगळे यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. नांदगावपेठ पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद घेतली. घटनेनंतर महावितरणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.