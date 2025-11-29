Maoist Surrender : अकरा जहाल माओवादी गोंदिया पोलिसांना शरण; एकूण ८९ लाखांचे होते बक्षीस

गोंदिया - नक्षलवाद्यांच्या स्पेशल झोनल कमिटीचा सदस्य विनोद सायन्ना ऊर्फ भास्कर याच्यासह अन्य दहा जहाल माओवादी त्यांच्या शस्त्रांसह गडचिरोली परीक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल यांच्यासमक्ष गणवेशात शरण आले. या माओवाद्यांवर राज्य शासनाचे एकत्रित असे ८९ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. गोंदिया पोलिसांपुढे आतापर्यंत ३७ माओवादी शरण आले आहेत..एमएमसी झोनमधील जीआरबी डिव्हिजनचा इन्चार्ज विनोद हा अनंत, विकास, अनिल, नवज्योत नागपुरे, रमेश सायन्ना आणि भास्कर लिंगय्या रामास्वमी इत्यादी नावांनी ओळखला जायचा. त्याने आपली एके-४७, दोन मॅगझीन आणि दोन मोबाईलही पोलिसांना दिले आहेत. त्याचे दोन अंगरक्षकही पोलिसांना शरण आले आहेत..शरण आलेल्या अन्य माओवाद्यांमध्ये नागसू ऊर्फ गोलू पुसू वड्डे (३५, कमांडर, दर्रेकसा एरिया कमेटी), रानो ऊर्फ रम्मी यशू नरोटे (३०, डीव्हीसीएम, दर्रेकसा एरिया कमेटी), संतू ऊर्फ तिजाऊराम पोरेटी (३५, एसीएम, दर्रेकसा दलम), संगीता ऊर्फ शेवंती पंधरे (३२, एसीएम, दर्रेकसा दलम, सिव्हिल ऑर्गनायझर), प्रताप ऊर्फ काशिराम राजय्या बंतुला (६२, एसीएम दर्रेकसा दलम, टेक्निकल टीम), अनुज ऊर्फ नक्के सुकलू कारा (५५, एसीएम दर्रेकसा दलम, टेक्निकल टीम), पूजा ऊर्फ सन्नू मुडियम (२७, दर्रेकसा दलम सदस्य), सादू पुलाई सोटी (३०, दर्रेकसा दलम सदस्य, अनंत याचा अंगरक्षक), शीला चमरू मडावी (४०, दर्रेकसा दलम सदस्य, टेक्निकल टीम), रितू भीमा दोड्डी (२०, दर्रेकसा दलम सदस्य, अनंत याचा अंगरक्षक). आज शरण आलेल्या माओवाद्यांकडून सात शस्त्रे हस्तगत करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.