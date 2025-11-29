विदर्भ

Maoist Surrender : अकरा जहाल माओवादी गोंदिया पोलिसांना शरण; एकूण ८९ लाखांचे होते बक्षीस

नक्षलवाद्यांच्या स्पेशल झोनल कमिटीचा सदस्य विनोद सायन्ना ऊर्फ भास्कर याच्यासह अन्य दहा जहाल माओवादी त्यांच्या शस्त्रांसह आले शरण.
गोंदिया - नक्षलवाद्यांच्या स्पेशल झोनल कमिटीचा सदस्य विनोद सायन्ना ऊर्फ भास्कर याच्यासह अन्य दहा जहाल माओवादी त्यांच्या शस्त्रांसह गडचिरोली परीक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल यांच्यासमक्ष गणवेशात शरण आले. या माओवाद्यांवर राज्य शासनाचे एकत्रित असे ८९ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. गोंदिया पोलिसांपुढे आतापर्यंत ३७ माओवादी शरण आले आहेत.

