Malakapur Accident: भरधाव कंटेनरची धडक; मलकापूरमध्ये दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

मलकापूर : भरधाव कंटेनरने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्र.५३ वरील बेलाड फाट्यानजीक आज ता.१३ ऑक्टोबर रोजी घडली..तालुक्यातील झोडगा येथील शरद दशरथ नारखेडे (वय ५७) व त्यांच्या पत्नी सौ.सुनीता शरद नारखेडे (वय ५४) हे दुचाकी क्र. एमएच २८ वाय ५१५४ ने डिघी ता.नांदुरा येथे नातेवाइकांकडे जात होते..दरम्यान बेलाड फाट्यानजीक दुचाकीमधील पेट्रोल संपल्याने शरद नारखेडे यांनी पत्नीला बाजूला उतरून ते पेट्रोल भरायला दुचाकीने महामार्गावरून वळण घेत असताना त्यांच्या दुचाकीला भरधाव कंटेनर क्र..एचआर ३८- एजी ४७३९ ने जोरदार धडक दिली..Talegaon Dhamdhere Accident : दुचाकीवरील युवतीला कंटेनरने जोरात धडक दिल्याने युवतीचा जागीच मृत्यू.यामध्ये दुचाकीस्वार शरद नारखेडे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर सदर कंटेनर हे घटनास्थळावरून निघून गेले होते. मात्र काही अंतरावर पोलिसांनी सदर कंटेनरला ताब्यात घेत कंटेनर चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.