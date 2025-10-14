विदर्भ

Malakapur Accident: भरधाव कंटेनरची धडक; मलकापूरमध्ये दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

Accident News: मलकापूर तालुक्यातील बेलाड फाट्यानजीक दुचाकी आणि कंटेनरचा भयंकर अपघात: शरद नारखेडे यांचा जागीच मृत्यू; पत्नी सुनीता नारखेडे सुरक्षित. पेट्रोल संपल्याने महामार्गावर वळण घेत असताना भरधाव कंटेनरने जोरदार धडक दिली.
Malakapur Accident

Malakapur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : भरधाव कंटेनरने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्र.५३ वरील बेलाड फाट्यानजीक आज ता.१३ ऑक्टोबर रोजी घडली.

Loading content, please wait...
Malkapur
police
Vehicle
accident
road accident
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com