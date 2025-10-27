विदर्भ

Washim Accident: मालेगाव जवळील अपघातात दोन तरुण ठार

Luxury Bus Crash: मालेगावजवळ शनिवारी रात्री राष्ट्रीय महामार्गावर घडलेल्या भीषण अपघातात मध्यप्रदेशातील दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. छत्रपती संभाजीनगरहून आपल्या गावी परतणाऱ्या या तरुणांच्या मोटारसायकलला भरधाव लक्झरी बसने जोरदार धडक दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव (जि. वाशीम) : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-सी वरील मालेगाव येथील मुंदडा कृषी बाजाराजवळ शनिवारी (ता.२५) च्या रात्री झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला.

