Washim Accident: मालेगाव जवळील अपघातात दोन तरुण ठार

मालेगाव (जि. वाशीम) : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३-सी वरील मालेगाव येथील मुंदडा कृषी बाजाराजवळ शनिवारी (ता.२५) च्या रात्री झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला..पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेशातील पांढुर्णा तालुक्यातील तिगाव येथील विकारा रघुनाथ नेहारे (वय २० वर्षे) आणि विकास बाबुराव नेहारे (वय २१ वर्षे) हे दोघे तरुण मोटारसायकल (क्रमांक एमएच ४० सीआर ९५३२) वरून छत्रपती संभाजीनगरहून आपल्या गावी परत जात होते..दरम्यान, ता. २५ ऑक्टोबर रोजी रात्री सुमारे ८:३० वाजता मालेगावजवळ आल्यानंतर समोरून येणाऱ्या लक्झरी बस (क्रमांक एमएच ३७ टी ९९८८) ने भरधाव व निष्काळजीपणे वाहन चालवत त्यांच्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली.धडक एवढी भीषण होती की दोन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले..दरम्यान, माहिती मिळताच पोलिस हेड कॉन्स्टेबल ज्ञानदेव उगले, प्रदीप लांडगे, नायब पोलिस कॉन्स्टेबल मनोज चुंबळकर, पोलिस कॉन्स्टेबल रवी खडसे तसेच चालक हेड कॉन्स्टेबल उद्धव थोम्बाळ हे मोबाईल वाहनासह घटनास्थळी दाखल झाले.पोलिसांनी मृतांची ओळख पटवून त्यांच्या नातेवाइकांना घटनेची माहिती दिली..Crime News : मालेगाव: तलवारी फिरवत रील्स बनवणाऱ्या गुंडांच्या टोळीची पोलिसांनी काढली 'वरात'; १२ जणांना अटक.दोन्ही मृतदेह रुग्णवाहिकेने ग्रामीण रुग्णालय, मालेगाव येथे हलविण्यात आले. या प्रकरणी मृतांपैकी एकाचा भाऊ आकाश बाबुराव नेहारे (वय २३, रा. तिगाव, ता. व जि. पांढुर्णा, मध्यप्रदेश) याच्या तक्रारीवरून लक्झरी वाहन चालक राजू विठ्ठलराव खडसे (वय ५३, रा. वाई लिंगी, ता. पुसद, जि. यवतमाळ) याच्याविरुद्ध मालेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या घटनेचा तपास प्रभारी पोलिस निरीक्षक पांडुरंग इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हेड कॉन्स्टेबल किशोर चिंचोळकर करीत आहेत..