Bike Accident: नागपूर संभाजीनगर महामार्गावर दुचाकींची भीषण टक्कर; दोन दुचाकींच्या धडकेत तीन ठार, एक जखमी

मालेगाव : नागपूर संभाजीनगर महामार्गावर जउळका येथील चैत्रबन धाब्याजवळ गुरुवारी(ता. ३०) च्या दुपारी दोन दुचाकी समोरसमोर धडकल्याने तिघांचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे..या अपघातात सदाशिव राठोड (रा. गिरडा ता. मानोरा), सरलाबाई सदाशिव राठोड किसन भोकरे (रा. सावरखेडा ता. पातूर) यांचा अपघातस्थळीच मृत्यू झाला. राजू लठाड हे गंभीर जखमी झाले..प्राप्त माहितीनुसार किसन नंदू भोकरे ( वय २० वर्ष, रा. सावरखेड ता. पातुर) व दुचाकीवरील साथीदार राजू लठाड (वय २७, रा. कोळदरा ता. मालेगाव ) हे दोघेजण दुचाकी (क्रमांक एम एच-३०-बी जे ५४४५ ) गाडी घेऊन शेलुबाजारकडे जात असताना समोरून येणाऱ्या दुचाकी (क्रमांक एम एच ३७-ऐ एल ५४८९) समोरासमोर धडकल्याने दुचाकीस्वार सदाशिव राठोड (रा. गिरडा ता. मानोरा) व दुचाकीवरील सरलाबाई सदाशिव राठोड यांचा मृत्यू झाला..तर दुसऱ्या दुचाकीवरीलस्वार किसन भोकरे रा. सावरखेडा ता. पातूर याचाही मृत्यू झाला. तसेच कोळदरा येथील राजू लठाड हे गंभीर जखमी झाले असून त्याच्यावर वाशीम येथे जिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत..Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.मृतदेह शवविच्छेदनसाठी पाठविण्यात आले. घटनेचा पुढील तपास जाऊळका पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार गणेश हिवरकर यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.