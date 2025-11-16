Road Accident: क्लास संपवून घरी जाणाऱ्या तरुणांचा अपघात; दोन ठार, एक जखमी, गाडीचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात

मालेगाव : मालेगाव येथून क्लास संपल्यावर घरी परतणाऱ्या तरुणांच्या मोटर सायकलला भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले तर एक जण जखमी आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १४) रोजी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ वर घडली..या अपघातात मोटारसायकल चालक मुकुंद श्रीकृष्ण बंद (वय १८ वर्षे, रा.पातूर, जि. अकोला), अनुष्का गजानन केकन (वय १८ वर्षे, रा. रिधोरा, ता. मालेगाव, जि. वाशिम) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर आरती रामेश्वर गंगावणे वय (१८ वर्षे, रा. रिधोरा) ही जखमी झाली आहे..मालेगावहून मेडशीकडे वेगात असलेली मोटारसायकल (क्रमांक एम. एच. ३० बी. व्ही. ५०८६) चा इरळा गावाजवळील सर्व्हिस रोडवर नियंत्रण सुटल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात मोटारसायकल चालक मुकुंद बंद ,अनुष्का केकन यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर आरती गंगावणे ही जखमी झाली आहे..हे तिघेही मालेगाव येथील ट्युशन क्लास संपवून घरी जात होते. घटनेची माहिती मिळताच ट्रॅफिक पोलिस कॉन्स्टेबल गोपाल हरणे, पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप रहाटे, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल राजाराम कालापाड, सुखनंदन तांबारे तसेच डायल-११२ चे पोलिस हेडकॉन्स्टेबल विलास पवार आणि सत्यप्रकाश सुपारे तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले..Washim Accident: मालेगाव जवळील अपघातात दोन तरुण ठार.पोलीसांनी जखमी तसेच मृतदेहांना रुग्णवाहिकेद्वारे मालेगांव येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलविले. या घटनेची नोंद मालेगाव पोलिसांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.