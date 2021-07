भरदिवसा चौकात गोळ्या झाडून तरुणाची हत्या, पुसदमधील घटना

By

पुसद (जि. यवतमाळ) : हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या तरुणावर दोन अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला. यामध्ये तरुण जागीच ठार (pusad firing) झाला असून ही घटना रविवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास घडली. मृताचे नाव इम्तियाज खान सरदार खान (वय २८ वर्ष )असून तो वसंतनगर, पुसदचा रहिवासी आहे. (man died in firing at pusad of yavatmal)

इम्तियाज हा वाशिम रोडवरील हॉटेल जम-जमसमोर रोडवर उभा होता. तितक्यात दुचाकीवर दोन व्यक्ती आले आणि त्यांनी काही कळायच्या आत इम्तियाजवर गोळ्या झाडल्या. गोळ्या डोक्यात, पोटात लागल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी इम्तियाजला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पूनम चव्हाण यांनी प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर उत्तरीय तपासणीसाठी यवतमाळ शासकीय महाविद्यालयात पाठविण्यात आले.

वसंतनगर पोलिस कार्यक्षेत्रात येणारे हे ठिकाण नेहमीच वादात असते. यापूर्वी देखील गुन्हेगारीचे प्रकार घडलेले आहेत. खुनाचे नेमके कारण कळू शकले नाही. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनुराग जैन यांनी याप्रकरणी तपास सुरू असल्याचे सांगितले.