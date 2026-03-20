Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात इसमाचा मृत्यू; मोहफुले वेचताना हल्ला, मृतदेह फरकटत नेऊन पायाचे लचके तोडलं अन्..

साकोली(जि. भंडारा) : तालुक्यातील बांपेवाडा येथील जंगल परिसरात मोहफुले वेचण्यासाठी गेलेल्या इसमावर वाघाने हल्ला करून जागीच ठार केले. त्यानंतर घटनास्थळावरून अंदाजे एक किलोमीटरपर्यंत मृतदेह फरकटत नेऊन पायाचे लचके तोडले. मृताचे नाव वसंत गणपत मेश्राम (वय ५०) असे आहे. या घटनेवरून गावकरी व वन अधिकाऱ्यांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.नंतर माजी जि. प. सदस्य व भाजप राज्य कार्यकारणीचे सदस्य डॉ. नेपाल रंगारी यांच्या मध्यस्थीने प्रकरण मिटविण्यात आले..गुरुवारी सकाळी बाम्पेवाडा येथील वसंत गणपत मेश्राम हे मोहफुले वेचण्याकरिता गावाजवळ असलेल्या जंगल परिसरात गेले होते. परंतु, सकाळी ११ वाजेपर्यंत वडील घरी न आल्यामुळे मुलींनी त्यांच्या सोबत गेलेल्या लोकांना विचारणा केली. त्यांच्यासोबत गेलेले सर्व घरी आल्याचे कळले. परंतु, वसंत मेश्राम घरी न आल्यामुळे मुलींनी याबाबत गावकऱ्यांना सांगितले. त्यानंतर गावकरी जंगल परिसरात वसंताचा शोध घेण्याकरिता गेले. तेव्हा ते न दिसल्याने गावकऱ्यांनी जंगलात जाऊन शोध कार्य केले..तेव्हा घटनास्थळापासून एक किलोमीटर दूर वसंत मेश्राम यांचा मृतदेह आढळला. यावरून गावकऱ्यांनी एकाच गोंधळ केला. याची माहिती माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. नेपाल रंगारी यांना दिली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून रंगारी यांनी साकोली पोलिस स्टेशन व वन अधिकारी यांना फोनद्वारे कळविली. .याची माहिती गावामध्ये वाऱ्यासारखी पसरली व गावकऱ्यांनी जंगलाकडे धाव घेतली मृताच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत व एका मुलीला शासकीय नोकरी याकरिता गावकऱ्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. काही काळ गावकरी व वन विभागाचे अधिकारी यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. परंतु, नेपाल रंगारी यांच्या मध्यस्थीने हे प्रकरण मिटविण्यात आले. वन विभागाने घटनास्थळी २० हजार रुपये रोख व शासकीय रुग्णालयात दहा लाख रुपयांचा चेक मृतकाच्या पत्नीला दिला..सध्या मोहफुले वेचण्याचा हंगाम सुरू असल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांनी जंगलात एकट्याने जाऊ नये. अंधारात जंगल परिसरात जाऊ नये, सर्वांनी याची खबरदारी बाळगावी.- अमोल नागे, विभागीय व्यवस्थापक, वन विकास महामंडळ, भंडारा..आज घडलेल्या घटनेमुळे वन विभागाने काही मागण्या मान्य केल्या असून मृताच्या चार मुलींपैकी एकीला त्यांच्या योग्यतेनुसार शासकीय नोकरी द्यावी.-डॉ. नेपाल रंगारी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, एकोडी.