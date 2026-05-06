Washim News: स्वप्नातील घर संकल्पना धोकादायक;मंगरूळपीरमध्ये ले-आउट’च्या नावाखाली फसवणुकीचे जाळे

मंगरूळपीर: शहरात सध्या ले-आउट व प्लॉट विक्रीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सुरू असल्याचे समोर येत असून, सर्वसामान्य नागरिकांची सर्रास फसवणूक होत असल्याचे चित्र आहे. आकर्षक जाहिराती, मोठमोठे फ्लेक्स आणि 'ड्रीम होम'च्या गोड आश्वासनांनी नागरिकांना भुरळ घालून काही बिल्डर व एजंट नागरिकांना जाळ्यात ओढत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत..विशेष म्हणजे, शहराच्या चारी दिशांना पूर्वी विकसित झालेले अनेक जुने ले-आउट आजही ओस पडलेले दिसतात. त्या ठिकाणी ना पुरेशी वस्ती, ना मूलभूत सुविधा यामुळे नागरिकांनी तिथे राहण्यास पाठ फिरवली आहे. असे असताना नव्याने मात्र, मोठ्या प्रमाणावर नवीन ले-आउट उभे राहत असून, या व्यवसायाला अक्षरशः 'पेव फुटल्याचे' चित्र शहरात दिसत आहे..Washim News: तालुक्यात विनापरवाना वीटभट्ट्यांचा सुळसुळाट;गावालगत धूर; नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ.माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता ले-आउट तयार करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी तर विनापरवाना बांधकाम करून थेट फ्लॅट सिस्टिम विकसित करण्यात येत आहे. या इमारतींना ना नकाशा मंजुरी, ना आवश्यक सुविधा यामुळे भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, नव्या ले-आउटमध्ये पार्किंगची कोणतीही सोय नसल्याने नागरिकांना रस्त्यावरच वाहने उभी करावी लागणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचे प्रमाण वाढणार आहे..बांधकामासाठी रस्त्यावर टाकण्यात येणारे वाळू, खडी, सिमेंट यांसारखे साहित्यही नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहे. पीडित नागरिकांचे म्हणणे आहे की, 'सुरुवातीला सर्व कागदपत्रे पूर्ण असल्याचे सांगितले जाते, आकर्षक ब्रुशर व जाहिराती दाखवल्या जातात. पण प्रत्यक्षात जमीन व बांधकाम दोन्ही बेकायदेशीर निघते. पैसे भरल्यानंतर संबंधित लोक संपर्क टाळतात.'.दरम्यान, शहरभर लावण्यात येणाऱ्या आकर्षक जाहिराती व फ्लेक्समुळे नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परवडणाऱ्या दरात प्लॉट, सर्व सुविधा उपलब्ध, अशा घोषणांमुळे अनेक जण गुंतवणूक करतात; मात्र नंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते..या सर्व प्रकारामुळे मंगरूळपीरमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनानेही या प्रकरणाची दखल घेत तपास सुरू केल्याची माहिती आहे. मंगरूळपीरमध्ये सुरू असलेल्या या प्रकारांमुळे 'स्वप्नातील घर' ही संकल्पना अनेकांसाठी धोकादायक ठरत असून, नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त होत आहे..नागरिकांनी घ्यावी खबरदारीकोणताही प्लॉट किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित जमिनीची एनए परवानगी, ले-आउट मंजुरी, बांधकाम परवाना, तसेच सर्व शासकीय कागदपत्रांची पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता अधिकृत नोंदी तपासूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.