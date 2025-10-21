Gadchiroli News: माओवाद्यांची केंद्रीय समिती म्हणाली, भूपती-रूपेश ‘गद्दार’

गडचिरोली : महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात ६१ , तर छत्तीसगड राज्यात तब्बल २१० जहाल माओवादी सरकारला शरण आल्यानंतर खवळलेल्या माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने चारपानी पत्रक जारी करून या शरणागतीचे नेतृत्व करणारे भूपती ऊर्फ सोनू व रूपेश ऊर्फ सतीशला गद्दार घोषित करत त्यांना धडा शिकविण्याचे आवाहन केले आहे..माओवादी चळवळीतील वरिष्ठ माजी नेता मल्लोजुला वेणुगोपालराव ऊर्फ सोनूदादा ऊर्फ भूपती आणि तक्कलापल्ली वासुदेव राव ऊर्फ सतीश ऊर्फ रूपेश यांच्यासह आठवडाभरात तब्बल २७१ सशस्त्र माओवाद्यांनी गडचिरोली आणि छत्तीसगडमध्ये शरणागती पत्करली..माओवादी चळवळीला हादरा देणाऱ्या या अभूतपूर्व घटनेनंतर पहिल्यांदाच माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने चारपानी पत्रक जारी करून भूपती व रूपेशला धडा शिकवण्याचे आवाहन केले आहे. तेलगू भाषेत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या पत्रकात, भूपती आणि रूपेश हे चळवळद्रोही व देशद्रोही असल्याचे म्हटले आहे. जानेवारी महिन्यात भूपतीची पत्नी तारक्का हिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती. तेव्हापासूनच भूपती मुख्यमंत्री आणि पोलिसांच्या संपर्कात होता, असा दावा पत्रकात करण्यात आला आहे..डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत भूपतीने चळवळीतील उणिवांवर बोट ठेवणारे दस्तऐवज सादर केले होते. ज्यात संघटनेच्या राजकीय आणि क्रांतिकारी भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. परंतु केंद्रीय समितीने भूपतीचा दावा फेटाळून लावला होता. यावेळी त्याला चुकीची राजकीय भूमिका, व्यक्तिवाद, अहंकार आणि हुकूमशाही प्रवृत्ती सोडण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र, त्याने आपल्या चुका न सुधारता संघटनेतील इतर सदस्यांची स्वार्थासाठी दिशाभूल केली. त्यामुळेच इतक्या मोठ्या संख्येने माओवाद्यांच्या शरणागतीच्या घटना घडल्या किंबहुना घडवण्यात आल्या, असा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे..हा संघटना आणि जनतेशी केलेला विश्वासघात असून या दोघांनाही जनतेने धडा शिकवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे पत्रक अभय या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे शरणागती पत्करण्यापूर्वी भूपतीसुद्धा अभय या नावानेच प्रवक्ता पद सांभाळत होता. शरण जा, पण शस्त्र देऊ नका संघटनेचा महासचिव बसवराजू आणि केंद्रीय समिती सदस्यांच्या मृत्यूनंतर माओवादी चळवळीतील सदस्य दररोज मृत्यूचा सामना करत आले आहे..हीच बाब हेरून भूपतीने त्यांची दिशाभूल केली. मरणाला घाबरून कुणी सरकारला शरण जात असेल तर त्यांनी खुशाल जावे पण संघटनेचे शस्त्र सरकारकडे सुपूर्द करू नये, असे समितीचे म्हणणे आहे. संघटनेच्या काही नेत्यांनी आणि सदस्यांनी शरणागती पत्करली असली तरी पक्ष कधीही शरण जाणार नाही, असा दावा करतानाच, ही स्थिती तात्पुरती असून चळवळ यातून तावूनसुलाखून निघेल व पुन्हा जोमात येईल, असा विश्वास अभयने पत्रकात व्यक्त केला आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या. ‘ते’ दोघे सोडून इतरांसाठी दार मोकळेआपल्यासोबतच इतर माओवाद्यांना भूलथापा देऊन शरणागती पत्करायला लावणारे भूपती आणि रूपेशला आम्ही कधीही क्षमा करणार नाही. त्यांचे चळवळीतील परतीचे मार्ग बंद झाले आहेत. मात्र त्यांच्यासोबत गेलेल्या इतर कार्यकर्त्यांनी पुनर्विचार करून पक्षात परत यावे, त्यांना पक्षाकडून कोणताही धोका होणार नाही. त्यांच्यासाठी आमचे दार मोकळे आहे, असे सांगतानाच सध्या तरी या सर्वांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे समितीने पत्रकात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.