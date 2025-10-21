विदर्भ

Gadchiroli News: माओवाद्यांची केंद्रीय समिती म्हणाली, भूपती-रूपेश ‘गद्दार’

Maoist Surrender: माओवादी चळवळीतील भूपती आणि रूपेश यांना गद्दार ठरवून माओवादी केंद्रीय समितीने त्यांच्यावर कठोर आरोप केले आहेत. शरण आलेल्या २७१ माओवाद्यांमुळे हादरलेली चळवळ, माजी नेत्यांवर देशद्रोहाचे ठपके.
Gadchiroli News

Gadchiroli News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात ६१ , तर छत्तीसगड राज्यात तब्बल २१० जहाल माओवादी सरकारला शरण आल्यानंतर खवळलेल्या माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने चारपानी पत्रक जारी करून या शरणागतीचे नेतृत्व करणारे भूपती ऊर्फ सोनू व रूपेश ऊर्फ सतीशला गद्दार घोषित करत त्यांना धडा शिकविण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
police
CPI (M)
Police Inquiry
anti-Maoist operations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com