माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता थिप्परी तिरुपती उर्फ देवजीसह तेलंगणात शरण; दहा कोटींचे होते बक्षीस

Thippiri Tirupati alias Devji Surrenders in Telangana : १५ हून अधिक सशस्त्र माओवाद्यांनी रविवार (ता. २२) तेलंगणा राज्यातील आसिफाबाद पोलिसांपुढे शरणागतीप पत्करल्याची माहिती मिळाली आहे
Shubham Banubakode
माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सर्वोच्च नेता थिप्परी तिरुपती उर्फ देवजी आणि केंद्रीय समिती सदस्य मल्लाराजी रेड्डी उर्फ संग्राम या दोघांसह १५ हून अधिक सशस्त्र माओवाद्यांनी रविवार (ता. २२) तेलंगणा राज्यातील आसिफाबाद पोलिसांपुढे शरणागतीप पत्करल्याची माहिती मिळाली आहे.

एप्रिल-मे २०२५ मध्ये छत्तीसगडच्या १० हजारांहून अधिक पोलिसांनी करेगुट्टा पहाडावर माओवाद्यांना घेरले होते. या अभियानादरम्यान २१ मे रोजी माओवाद्यांचा देशातील सर्वोच्च नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू ठार झाला. त्यानंतर तिरुपती थिप्परी उर्फ देवजी यास राष्ट्रीय महासचिव बनविण्यात आले होते. बसवा राजूच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नेता मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू याने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शरणागती पत्करली.

