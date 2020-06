दिलासा... शुक्रवारपासून सम-विषम पद्धतीने बाजारपेठ उघडणार

अमरावती : महानगरातील बाजारपेठ सम-विषम तत्त्वावर सुरू करण्यास महापालिकेने परवानगी दिली आहे. यातून मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स मात्र बंद राहणार आहे. शुक्रवारपासून (ता. 5) सकाळी 9 ते सायंकाळी पाचपर्यंत इतर दुकाने उघडता येणार आहेत. सर्व व्यावसायिक आस्थापनांचे दोन भागांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी बुधवारी (ता. 3) या संदर्भात आदेश निर्गमित केला. वर्गीकरण करण्यात आलेल्या पी 1 या श्रेणीतील दुकाने विषम, तर पी 2 या श्रेणीतील दुकाने सम तारखांना उघडता येणार आहेत. बंद असलेल्या दुकानांसमोर ग्राहकांना त्यांची वाहने पार्क करता येणार आहेत. सकाळी 9 ते सायंकाळी पाचपर्यंत दुकाने सुरू ठेवता येणार असून कोरोना पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या सर्व नियमांचे पालन दुकानदार व ग्राहकांना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सोशल डिस्टन्स राहावे, याकरिता दुकानदारांना व्यवस्था करायची असून ग्राहकांनी त्यांचे मास्क लावण्याचीही जबाबदारी दुकानदारांवर आहे. वस्त्र प्रावरणांच्या दुकानांत ट्रायल रूम वापरण्यास मनाई करण्यात आली असून कपड्यांची अदलाबदल करण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे. थर्मल स्कॅनिंग, हॅंड वॉश व सॅनिटायझरची व्यवस्था दुकानदाराने करणे अनिवार्य आहे. सर्व दुकानदारांना महापालिकेच्या बाजार व परवाना विभागाचा परवाना अनिवार्य करण्यात आला असून बाजारपेठेतील ही दुकाने 5 जून ते 30 जूनपर्यंत सम-विषम पद्धतीने चालू राहणार आहेत.



ही दुकाने राहणार बंद

पी 1 व पी 2 या श्रेणीतील सुरू राहणाऱ्या दुकानांच्या ओळीतील तंबाखूजन्य वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, मनोरंजन, उद्याने, नाट्यगृहे, बार, प्रेक्षकगृहे, मंगल कार्यालये, हॉटेल, रेस्टॉरंट, लॉजिंग, केशकर्तनालये, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर व टी स्टॉल बंद ठेवण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा : कशा ठरणार 'आशा' ग्रामीण भागाचा कणा?, वाचा काय झाला गैरप्रकार कंटेन्मेंट व बफर झोनमध्ये बंदी

शहरातील कंटेन्मेंट व बफर झोनसह दाट वसाहतीच्या ठिकाणच्या बाजारपेठा मात्र बंद राहणार आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आदेश निघेस्तोवर बंदी हुकूम लागू राहणार आहे. यामध्ये तखतमल, सराफा, इतवारा, सक्करसाथ, चित्रा चौक ते नागपुरी गेट पोलिस स्टेशन चौक या मार्गावरील दोन्ही बाजूच्या थोक किराणा दुकानांचा समावेश आहे.



