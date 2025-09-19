विदर्भ

Couple Suicide in Yavatmal : प्रेमीयुगलाने गळफास घेऊन जीवन संपविले; विवाहित तरुण व अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यूने खळबळ

Yavatmal Love Affair Suicide : यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव येथे विवाहित तरुण आणि अल्पवयीन मुलीने गळफास घेऊन जीवन संपविले. या घटनेने परिसरात खळबळ माजली असून कायदेशीर व सामाजिक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.
Yavatmal News

Married Man & Minor Girl Suicide

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महागाव (जि. यवतमाळ) : सचिन कैलास पवार (वय ३०) व अल्पवयीन मुलगी (राहणार काळी टेंभी) या प्रेमीयुगलाने गुरुवारी (ता. १८) दुपारी एक वाजताच्या सुमारास गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या घटनेने संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली असून परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
Yavatmal
police
crime
village
police investigation
Couple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com