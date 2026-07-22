Devala News : विवाहितेने दोन लहान मुलींसह गावाबाहेरच्या विहिरीत उडी टाकून संपविले जीवन

देवळा - देवळा तालुक्यातील वाखारी (पिंपळगाव) येथील विवाहितेने दोन लहान मुलींसह गावाबाहेरच्या विहिरीत उडी टाकून आत्महत्या केली. बुधवार (ता. २२) रोजी सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास हा दुर्दैवी प्रकार घडला. वर्षा जयेश वाघ (वय ३१), सिद्धी जयेश वाघ (वय ७), खुशी जयेश वाघ (वय ३) अशी मृतांची नावे आहेत. या घटनेने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. रात्री उशिरापर्यंत मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्याचे काम सुरू होते..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहितीनुसार, सदर मृत विवाहिता हिचे पती खाजगी गुरांचे डॉक्टर असून दोघांचा हा दुसरा विवाह २०१९ मध्ये झाला होता. या दोघांपासून सिद्धी आणि खुशी अशा दोन मुली त्यांना होत्या. वैवाहिक जीवन सुरळीत चालू असताना किरकोळ कौटुंबिक व पतीशी झालेल्या वादातून हे टोकाचे पाऊल उचलले गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी नेमके कारण समजू शकलेले नाही. सदर घटना लक्षात येताच या घटनास्थळी आजूबाजूच्या रहिवाशांनी धाव घेतली..मात्र विहिरीत खोल पाणी असल्याने मृतदेह काढण्यात अडचणी येत असल्याने मालेगाव येथील पथकाकडून शोध घेण्याचे काम सुरू होते. विवाहितेने आपल्या दोन निष्पाप मुलींना सोबत घेत थेट मृत्यूला कवटाळल्याची थरारक आणि हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलीस घटनास्थळी असून पोलीस निरीक्षक सार्थक नेहते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.