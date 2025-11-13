Bee Attack : धान कापणाऱ्या महिलांवर मधमाशांचा हल्ला; सरकारी व खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू

पालांदूर - अचानक मधमाशांनी हल्ला चढविल्याने धान कापणी करत असलेल्या महिला मजुर गंभीर जखमी झाल्या. सर्व गंभीर महिला मजुरांना ग्रामीण रुग्णालय पालांदूर व खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. ही घटना सोमवारी सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास मऱ्हेगाव शिवारात घडली..सोमवारी सकाळी मऱ्हेगाव शिवारात धान कापणी सुरू होती. शेतातील पळसाच्या झाडावर असलेल्या मधमाश्याचा पोळ्याकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. महिला आपले काम करत असताना अचानक त्यांच्यावर मधमाशांनी हल्ला चढवला. त्यांनी आरडाओरडा केल्यने शेजारचे शेतकरी बांधव धावून आले. त्यांनी जखमी महिलांना धीर देत पालांदूर येथे दवाखान्यात भरती केले..यातील जखमींमध्ये गोपिका नकटू शेंडे, उषा पुरुषोत्तम दृगकर, कविता राजेश राऊत, पिंकी महेश राऊत, कौशल्या काशीराम बेंदवार, अस्मिता शिवशंकर मेश्राम, वंदना शिवराम मेश्राम, कुंदा लवेश बेंदवार, ताराबाई सुधाकर सिंग, मंदा रामा बेंदवार यांचा समावेश आहे..त्यापैकी कौशल्या बेंदवार व गोपिका शेंडे यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुक्षे परिसरातील शेतकरी वर्गात भीती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.