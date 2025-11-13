विदर्भ

Bee Attack : धान कापणाऱ्या महिलांवर मधमाशांचा हल्ला; सरकारी व खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू

अचानक मधमाशांनी हल्ला चढविल्याने धान कापणी करत असलेल्या महिला मजुर गंभीर जखमी झाल्या.
Bee Attack
Bee Attacksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पालांदूर - अचानक मधमाशांनी हल्ला चढविल्याने धान कापणी करत असलेल्या महिला मजुर गंभीर जखमी झाल्या. सर्व गंभीर महिला मजुरांना ग्रामीण रुग्णालय पालांदूर व खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. ही घटना सोमवारी सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास मऱ्हेगाव शिवारात घडली.

Loading content, please wait...
Hospital
attack
Patient
Victims
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com