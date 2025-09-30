विदर्भ

Gadchiroli Flood: सिरोंचावासींना दिला सावधानतेचा इशारा; पूरस्थितीची शक्यता, श्रीरामसागर जलाशयातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग

Gadchiroli News: तेलंगणातील श्रीरामसागर जलाशयातून सुमारे १३ लाख क्युसेक पाणी सोडण्याची तयारी आहे. गोदावरीतून आलेल्या पाण्यामुळे गडचिरोलीतील सिरोंचा तालुक्यात पूरस्थितीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली : तेलंगणातील श्रीरामसागर जलाशयातून सुमारे १३ लाख क्युसेक पाणी सोडण्यात येणार असून सध्या १० लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. हे पाणी गोदावरी नदीतून पुढील पाच ते सहा तासांत गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात पोहोचण्याची शक्यता असल्याने तेथील नदीकाठच्या गावांना पूरस्थितीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

