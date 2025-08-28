विदर्भ

Melghat Maternal Deaths : मेळघाटात अजूनही मातामृत्यूचे सत्र सुरूच; चिखलदऱ्यातील शहापूर गावात सिकलसेल गर्भवती महिलेचा मृत्यू

Healthcare Crisis : मेळघाटातील मातामृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासन स्तरावर विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तर आजही मेळघाटातील गर्भवती महिलांना आपला जीव गमवावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
Amravati News
Amravati Newsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अचलपूर/जामली : मेळघाटातील मातामृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासन स्तरावर विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तर आजही मेळघाटातील गर्भवती महिलांना आपला जीव गमवावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
Hospital
health
Healthcare challenges in rural India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com