Gadchiroli News: एक वर्षापासून लपवला नगरसेविकेचा राजीनामा; कोरचीच्या नगराध्यक्षांचा प्रताप, पद वाचवण्यासाठी लढवली वेगळीच शक्कल

कोरची : एक नगरसेवक कमी झाल्यास आपले पद जाईल, या भितीने येथील नगराध्यक्ष हर्षलता भैसारे यांनी तब्ब्ल एक वर्ष एका नगरसेविकेचा राजीनामाच लपवून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे..येथील नगरपंचायतीच्या नगरसेविकेला सरकारी नोकरी मिळाल्याने एक वर्षाआधी त्यांनी नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला. परंतु पद वाचवण्यासाठी नगराध्यक्षांनी राजीनामा लपवून ठेवला. हा प्रकार कोरची नगरपंचायतीमध्ये घडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या नगरपंचायतीमध्ये मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २ मधून निवडून आलेल्या भगवती मयाराम सोनार यांची पोलिस विभागात पोलिस शिपाई पदावर नियुक्ती झाली..ते ११ आॅगस्ट २०२४ पोलिस विभागात रुजू झाल्या. पोलिस शिपाई पदावर रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी आपला नगरसेवक पदाचा राजीनामा, नगराध्यक्ष हर्षलता भैसारे यांच्याकडे दिल्याचे त्यांनी मोबाईलवर संपर्क केला असता सांगितले. कोणत्याही कारणाने एखाद्या नगरसेवकाचे पद रिक्त झाले तर, त्या पदाची पोटनिवडणूक सहा महिन्यांत घ्यावी लागते..अन्यथा जाणीवपूर्वक राजीनामा लपवून ठेवल्य बद्दल नगराध्यक्षांवर कारवाई होऊ शकते. कोरची नगरपंचायत येथे पक्षीय बलाबलानुसार काॅंग्रेस ८ नगरसेवक (७ काॅंग्रेस +१ रिपाई असे एकूण ८), भाजप ६ नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १ नगरसेवक, तर २ नगरसेवक अपक्ष आहेत. असे एकूण १७ नगरसेवक या नगरपंचायतीत आहेत..त्यापैकी एका अपक्ष उमेदवाराने काॅंग्रेसला पाठिंबा दिला. त्यामुळे काॅंग्रेसने सत्ता स्थापन केली. आता काॅंग्रेसचा १ नगरसेवक कमी झाल्यास काॅंग्रेस अल्पमतात येऊन सत्ता जाईल. तशीही येथील जनता काॅंग्रेसच्या आजवरच्या कामकाजावर नाराज आहे..पोटनिवडणूक झाली, तर ते पद हिरावले जाईल, या भितीने काॅंग्रेसच्या नगराध्यक्ष हर्षलता भैसारे यांनी भगवती सोनार यांचा नगरसेवक पदाचा राजीनामा लपवून ठेवला, असा त्यांच्यावर आक्षेप आहेत. आश्चर्याची बाब अशी की, भगवती सोनार यांची पोलिस शिपाई पदावर नियुक्ती झाली आहे ही गोष्ट भाजपच्या नगरसेवकांना माहीत असतानाही त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही? माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीवरून भगवती सोनार यांचे नाव अद्याप नगरपंचायत प्रशासनात आहे. या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. भगवती सोनार यांच्या राजीनाम्याबद्दल नगराध्यक्ष हर्षलता भैसारे यांच्या मोबाईलवर पाच वेळ संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया समजू शकली नाही..Sangli Accident:'डंपर-मोटारसायकल अपघातात एक ठार'; मागे बसलेली पत्नी गंभीर जखमी.भगवती सोनार यांचा राजीनामा नगराध्यक्षांकडे आला असेल पण त्यांनी अजूनही नगरपंचायतीला राजीनामा सादर केला नाही. परंतु भगवती सोनार या बैठकीला सतत गैरहजर असल्यामुळे त्यांची सदस्यता रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.- गणेश सोनवाने, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, कोरची.