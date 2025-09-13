विदर्भ

Gadchiroli News: एक वर्षापासून लपवला नगरसेविकेचा राजीनामा; कोरचीच्या नगराध्यक्षांचा प्रताप, पद वाचवण्यासाठी लढवली वेगळीच शक्कल

Gadchiroli Politics: कोरची नगरपंचायतीतील नगराध्यक्ष हर्षलता भैसारे यांनी एक वर्षापासून नगरसेविकेचा राजीनामा लपवून ठेवला. पद वाचवण्यासाठी त्यांच्याकडून केलेले हे धक्कादायक पाऊल उघडकीस आले आहे.
Gadchiroli News

Gadchiroli News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरची : एक नगरसेवक कमी झाल्यास आपले पद जाईल, या भितीने येथील नगराध्यक्ष हर्षलता भैसारे यांनी तब्ब्ल एक वर्ष एका नगरसेविकेचा राजीनामाच लपवून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
political
Corruption
Harshlata Bhisare
Bhagwati Sonar resignation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com