विदर्भ

Buldhana: मेहकरमध्ये २६ वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या ; शेअर मार्केटमधील तोटा अन् हुंड्यासाठी छळः पती अटकेत तर सासू, सासरे व नणंद पसार

Married Woman tragidy in Mehkar: मेहकरमध्ये शेअर मार्केटमधील लाखोंच्या तोट्यामुळे हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ झाल्याचा आरोप. २६ वर्षीय महिलेच्या आत्महत्येनंतर पती अटकेत असून सासू, सासरे व नणंद फरार आहेत.
Vidarbha

Vidarbha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेहकर: कृषी साहाय्यक असलेल्या पतीला जडलेले शेअर बाजाराचे व्यसन आणि त्या शेअर बाजारामध्ये झालेला लाखो रुपयांचा तोटा भरून काढण्यासाठी हुंडा आण म्हणून सासरच्या मंडळींकडून विवाहितेचा सततच्या मानसिक व शारीरिक छळाला सुरु होता. यावा कंटाळून एका २६ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना येथील शहरातील बालाजी नगर भागात घडली आहे.

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