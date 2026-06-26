Buldhana: मेहकरमध्ये २६ वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या ; शेअर मार्केटमधील तोटा अन् हुंड्यासाठी छळः पती अटकेत तर सासू, सासरे व नणंद पसार

मेहकर: कृषी साहाय्यक असलेल्या पतीला जडलेले शेअर बाजाराचे व्यसन आणि त्या शेअर बाजारामध्ये झालेला लाखो रुपयांचा तोटा भरून काढण्यासाठी हुंडा आण म्हणून सासरच्या मंडळींकडून विवाहितेचा सततच्या मानसिक व शारीरिक छळाला सुरु होता. यावा कंटाळून एका २६ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना येथील शहरातील बालाजी नगर भागात घडली आहे..वैष्णवी गणेश मेरत (वय २६) असे मृत विवाहितेचे नाव आहे. या प्रकरणी मृत वैष्णवीचे वडील रतन श्रीकिसन पागोरे (वय ५८, रा. बाऱ्हई ता. मेहकर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मेहकर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, मुख्य आरोपी पतीला पोलिसांनी तातडीने अटक केली आहे..Chandrapur: किडनी तस्करीतील मुख्य दुवा पोलिसांच्या हाती; पत्नी सहआरोपी होण्याच्या भीतीने डॉ. रविंद्रपाल सिंगची शरणागती.दरम्यान, सासू, सासरे आणि नणंद पसार झाले असून, पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहे. पोलिसात दाखल तक्रारीनुसार, वैष्णवीचा विवाह २२ एप्रिल २०२२ रोजी बाळसमुद्र येथील गणेश रामेश्वर मेरत याच्याशी झाला होता. लग्नात मुलीच्या वडिलांनी ३१ लाख रुपये हुंडा दिला होता. लग्न लागण्यापूर्वीच चारचाकी गाडीची मागणी करण्यात आली..त्यानुसार वडिलांनी २ लाख रुपये डाऊन पेमेंट भरून आणि ६ लाख रुपयांचे बँक कर्ज काढून स्विफ्ट गाडी घेऊन दिली. काही दिवसांपूर्वी आरोपींनी शेअर मार्केटमधील तोटा भरून काढण्यासाठी माहेरून १० लाख रुपये घेऊन ये, नाहीतर फाशी घेऊन जीव दे, अशी धमकी वैष्णवीला दिली होती. वैष्णवीने वडिलांना फोन करून रडत म्हटले, पप्पा, काल रात्री गणेशने मला खूप मारहाण केली..Uddhav Thackeray setback in Kolhapur : उद्धव ठाकरेंना कोल्हापुरात धक्का; जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवलेंनी राजीनाम्याचं पत्रातून खरं कारण सांगितलं.१० लाख रुपये आण नाहीतर जीव दे असं म्हणत आहेत. मला आता त्यांचा त्रास सहन होत नाही, मी आता फाशी घेऊन जीव देणार आहे. त्यानंतर काही वेळातच नातेवाइकांकडून वैष्णवीने गळफास घेतल्याची दुर्दैवी माहिती वडिलांना मिळाली..चिमुरड्याने उघडला दरवाजावैष्णवीने गळफास घेतल्याची माहिती मिळताच मेहकर येथे राहणाऱ्या नातेवाइकांनी तातडीने तिच्या घराकडे धाव घेतली. घराचा दरवाजा आतून बंद होता. वैष्णवीचा ३ वर्षांचा मुलगा आयांश याने आतून दरवाजा वाजवल्यानंतर तो उघडला. नातेवाइकांनी आत जाऊन पाहिले असता, वैष्णवीने स्वयंपाकघरात दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे उघडकीस आले.या प्रकरणी पोलिसांनी मृत वैष्णवीचा पती गणेश रामेश्वर मेरत, सासरे रामेश्वर गुलाबराव मेरत, सासू मीना रामेश्वर मेरत आणि नणंद मोहिनी रामेश्वर मेरत (मोहिनी जाधव, रा. मोंडाळा) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे असून आरोपी पती गणेशला अटक केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.