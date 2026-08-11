विद्यार्थिनीची प्रकृती बिघडली, शिक्षकांनी रुग्णालयात नेण्याऐवजी आश्रमशाळेतच केला मंत्रोपचार, मेळघाटातील धक्कादायक प्रकार

मेळघाटातील डोमा येथील आश्रमशाळेत एका विद्यार्थिनीच्या प्रकृतीशी संबंधित प्रकारावर वैद्यकीय तपासणी करण्याऐवजी भूमकाकडून कथितरीत्या पूजा-मंत्रोपचार करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी आश्रमशाळेतील एका विद्यार्थिनीला अचानक त्रास जाणवू लागला. प्रकृती अस्वस्थ झाल्यानंतर तिला वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्याऐवजी कथितरीत्या भूमकाकडे नेण्यात आले. तेथे विद्यार्थिनीवर पूजा-मंत्रोपचार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थिनीच्या प्रकृतीमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी डॉक्टरांकडून तपासणी व आवश्यक वैद्यकीय उपचार होणे अपेक्षित असताना अशाप्रकारचा मार्ग अवलंबल्याने पालकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे..Amravati Prostitution Case: महिला चालवायची देहविक्रीचा अड्डा, अमरावतीत पोलिसांच्या छाप्यात धक्कादायक माहिती समोर.आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारीही संबंधित प्रशासनाची आहे. आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आजारपण किंवा आरोग्यविषयक त्रास उद्भवल्यास तातडीने आरोग्ययंत्रणेशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. मात्र, या घटनेत वैज्ञानिक उपचारांऐवजी पारंपरिक पद्धतीचा आधार घेतल्याचे समोर आल्याने आश्रमशाळेतील व्यवस्थापन आणि संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..दरम्यान, विद्यार्थिनीच्या प्रकृतीचे नेमके कारण काय होते, तिला कोणता त्रास झाला होता, तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली का? आणि संबंधित प्रकाराबाबत शाळा प्रशासनाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली का?, याबाबत स्पष्टता झालेली नाही.या घटनेनंतर आश्रमशाळेतील काही विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्याही अस्वस्थ झाल्याची चर्चा आहे. घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळा प्रशासनावर असते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना भीती निर्माण होईल किंवा अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन मिळेल, असे प्रकार घडणे गंभीर मानले जात आहेत..आश्रमशाळांमध्ये ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे त्यांना वेळेवर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक औषधोपचार करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे आहे. डोमा आश्रमशाळेतील याप्रकाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे..Amravati Firing Case: स्वतःच्याच घरावर फायरिंगसाठी सुपारी; चौघांना अटक : विपुल ठाकरे पसार; दोन खाली काडतुसे सापडली : रविवारच्या रात्रीची घटना.आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ‘सेंट्रल किचन’ ही संकल्पना अत्यंत चुकीची आहे. खरंतर शासकीय आश्रमशाळांमध्येच जेवण तयार झाले पाहिजे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ताजे व चांगल्या दर्जाचे अन्न मिळते. मात्र, सेंट्रल किचनमधून ६० ते ७० किलोमीटर अंतरावरून जेवण आणले जात असल्याने ते आश्रमशाळेत पोहोचेपर्यंत खराब होते आणि खाण्यायोग्य राहत नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांमध्येच जेवण तयार करण्याची व्यवस्था असावी, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार राजकुमार पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.