Amravati News: पीजी डॉक्टरांना दिले सेवा न करताच प्रमाणपत्र; धारणी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांचा प्रताप

अचलपूर : मेळघाटच्या धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात माता तथा बालमृत्यूचे तांडव सुरू असतानाच आणखीन एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी तीन महिन्यांसाठी नियुक्त केलेल्या पीजी डॉक्टरांना सेवा न करताच तीन महिने सेवा पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..मेळघाटातील बाल तथा मातामृत्यू कसे कमी होणार? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या सर्व प्रकरणात जिल्हाशल्यचिकिसक यांची भूमिका मात्र संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे. मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू तथा मातामृत्यू कमी करण्यासाठी पावसाळ्याच्या दिवसात तीन महिन्यांसाठी एमबीबीएस झाल्यानंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांची सरकारी रुग्णालयात नियुक्ती करण्यात येते..मात्र सदर डॉक्टर रुग्णालयात रुजू होताच डॉक्टर घरचा रस्ता धरत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी ‘सकाळ’मध्ये पीजी डॉक्टरांना मेळघाटाची ऍलर्जी या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. या वृत्ताची दखल घेत अकोला येथील आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुशील कुमार वाघचुरे यांनी पीजी डॉक्टरांवर कारवाही करण्याचे संकेत दिले होते..मात्र पावसाळा संपून सुद्धा डॉक्टर कामावर रुजू झाले नाहीत. उलट धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी तीन महिन्यांसाठी नियुक्त केलेल्या पीजी डॉक्टरांना सेवा न करताच तीन महिने सेवा पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संपूर्ण मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ नाहीत. नियुक्ती झाली तर रुजू होत नाही किंवा रुजू झाले तर राहत नाहीत..बालमृत्यूचे सत्र, तरीही यंत्रणा सुस्तआजही मेळघाटात दरवर्षी माता तथा बालमृत्यू होत आहे. सरकारी आकडेवारी पहिली की अंगावर काटा येतो. मागील आठवड्यातच धारणीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात एक गर्भवती माता आणि तीन बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्याशिवाय दोन दिवसांपूर्वी खटकाली गावातील एका प्रसूत महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली..Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.काय कारवाई करणार?या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून उपजिल्हा रुग्णालयात होणारे मृत्यूचे तांडव थांबेल. त्यामुळे आता आरोग्य उपसंचालक काय कारवाही करतात, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.पीजी डॉक्टरांनी काही काळ सेवा दिली, त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.- डॉ. दयाराम जावरकर, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय धारणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.