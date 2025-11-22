विदर्भ

Amravati News: पीजी डॉक्टरांना दिले सेवा न करताच प्रमाणपत्र; धारणी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांचा प्रताप

PG Doctors: मेळघाटातील धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात सेवा न करता पीजी डॉक्टरांना तीन महिन्यांचे प्रमाणपत्र देण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड. बाल-मातामृत्यू गंभीर असताना वैद्यकीय अधीक्षक आणि जिल्हा यंत्रणेची संशयास्पद भूमिका समोर आली.
राज इंगळे
अचलपूर : मेळघाटच्या धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात माता तथा बालमृत्यूचे तांडव सुरू असतानाच आणखीन एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी तीन महिन्यांसाठी नियुक्त केलेल्या पीजी डॉक्टरांना सेवा न करताच तीन महिने सेवा पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

