Melghat Infant Death: मेळघाटात दीड महिन्याच्या चिमुकलीचा मृत्यू; विंचूदंशाचा डॉक्टरांना प्राथमिक संशय

चिखलदरा : मेळघाटातील दुर्गम भागात बालकांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चिखलदरा तालुक्यातील काजलडोह येथे बुधवारी (ता. २१) अवघ्या दीड महिन्याच्या चिमुरडीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. २६) समोर आली आहे. अधिरा सोनू कवडे (वय १.५ महिने) असे मृत बालिकेचे नाव आहे. .काजलडोह येथील रहिवासी सोनू कवडे यांच्या दीड महिन्याच्या मुलीची प्रकृती अचानक बिघडल्याने तिचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कुटुंबीयांच्या घरी भेट देऊन पाहणी केली. सध्या मेळघाटात थंडीचा कडाका वाढला असून दुर्गम भागातील कच्ची घरे आणि उघड्या परिसरामुळे अशा दुर्घटनांचा धोका वाढल्याचे दिसून येत आहे. या घटनेमुळे काजलडोह परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही कवडे कुटुंबीयांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यांचे घर अतिशय लहान असून तिथे केवळ एकच खोली आहे. हे घर सर्व बाजूंनी उघडे असल्याने आतमध्ये मोठ्या प्रमाणावर थंड हवा येत होती. घर उघडे असल्यामुळेच बाळाला कोणतातरी विषारी किडा किंवा विंचू चावला असावा आणि त्यामुळेच बाळाचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक संशय आहे. मात्र, सविस्तर तपासणी अहवालानंतरच मृत्यूचे अंतिम कारण स्पष्ट होईल.-डॉ. अंकित राठोर, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, काटकुंभ..काजलडोह येथील आदिवासी महिला पूजा सोनू उईके हिच्या दीड महिन्याच्या बाळाला लसीकरणासाठी उपकेंद्रामध्ये नेले असता तेथे चार प्रकारचे इंजेक्शन देण्यात आले. त्यातच त्या नवजात दीड महिन्याच्या बालकाचा त्याच रात्री मृत्यू झाला. सदर प्रकरणातील सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.-नरेंद्र टाले, तालुकाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष, चिखलदरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.