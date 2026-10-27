विदर्भ

Melghat Infant Death: मेळघाटात दीड महिन्याच्या चिमुकलीचा मृत्यू; विंचूदंशाचा डॉक्टरांना प्राथमिक संशय

Suspected Scorpion Sting in Chikhaldara : मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील काजलडोह येथे दीड महिन्याच्या बालिकेचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी विंचूदंश किंवा विषारी किडा चावल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला असून, अंतिम कारण तपासणी अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
A one-and-a-half-month-old girl died in Melghat, prompting a medical inquiry into the suspected cause.

A one-and-a-half-month-old girl died in Melghat, prompting a medical inquiry into the suspected cause.

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सकाळ वृत्तसेवा
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चिखलदरा : मेळघाटातील दुर्गम भागात बालकांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चिखलदरा तालुक्यातील काजलडोह येथे बुधवारी (ता. २१) अवघ्या दीड महिन्याच्या चिमुरडीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. २६) समोर आली आहे. अधिरा सोनू कवडे (वय १.५ महिने) असे मृत बालिकेचे नाव आहे.

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