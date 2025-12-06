विदर्भ

Melghat Malnutrition: मेळघाटातील कुपोषणाचे नेमके कारण काय? प्रधान सचिवांचे पथक मेळघाटात दाखल, आरोग्यकेंद्रांना भेटी

High-Level Government Team Reaches Melghat: मेळघाटातील कुपोषणाची वस्तुनिष्ठ स्थिती जाणून घेण्यासाठी तीन प्रधान सचिवांचे पथक चिखलदरा-धारणी परिसरात दाखल झाले. आरोग्य व अंगणवाडी केंद्रांतील त्रुट्यांवर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याने प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अचलपूर-चिखलदरा : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये राज्य शासनाचे तीन प्रधान सचिव व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे पथक आज (ता. पाच) मेळघाटात दाखल झाले. या पथकाने चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील विविध अंगणवाडी केंद्रांसह प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयास भेटी देत कुपोषणाची वस्तुनिष्ठ स्थिती जाणून घेतली.

