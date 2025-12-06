Melghat Malnutrition: मेळघाटातील कुपोषणाचे नेमके कारण काय? प्रधान सचिवांचे पथक मेळघाटात दाखल, आरोग्यकेंद्रांना भेटी

अचलपूर-चिखलदरा : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये राज्य शासनाचे तीन प्रधान सचिव व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे पथक आज (ता. पाच) मेळघाटात दाखल झाले. या पथकाने चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील विविध अंगणवाडी केंद्रांसह प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयास भेटी देत कुपोषणाची वस्तुनिष्ठ स्थिती जाणून घेतली..यादरम्यान त्यांना आढळलेल्या त्रुट्यांवर स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याने प्रशासनाने चांगलीच धास्ती घेतली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण विनायक, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुप कुमार, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या नेतृत्वातील पथकाने अंगणवाडी केंद्र, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, आश्रम शाळांना भेटी देत उपस्थितांशी संवाद साधत माहिती जाणून घेतली..Latest Marathi Breaking News : देश विदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.ग्रामीण रुग्णालय चिखलदरा, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र काटकुंभ, ग्रामीण रुग्णालय चुरणी, बिहाली, डोमा, जारिदा, राहू, हातरू, कुलंगणा खुर्द अंगणवाडी केंद्र, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र टेंभ्रूसोंडा, आश्रमशाळा, आदिवासी विकास विभाग टेंभ्रूसोंडा, सेमाडोह, तर धारणी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये भेटी देऊन विविध विभागांची पाहणी केली..अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणीमहिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी अचलपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केली. मात्र, रुग्णालयाकडून सर्वकाही ‘ऑल इज वेल’ दाखविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसून आले. रुग्णालयाच्या तीन ते चार वॉर्डांची पाहणी केल्यानंतर वैद्यकीय अधीक्षकांच्या चेंबरमध्ये डॉक्टरांसोबत चर्चा करून माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर कुटीर रुग्णालयाचीही या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली..यावेळी जिल्हा परिषदेचे महिला व बालविकास विभागाचे सहायक कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुरेंद्र ढोले, डॉ. झाकीर, महिला व बाल रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विजय सिरसमकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. उपजिल्हा रुग्णालयात प्रधान सचिव येणार असल्याचे समजताच कधीकाळी दिसणारे उपजिल्हा तथा महिला व बालरुग्णालयातील आरोग्य कर्मचारीसुद्धा सचिवांच्या दौऱ्यात अचानक प्रगट झाल्याचे दिसून आले..Amravati News: प्रसूत महिलेला नेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी केली खाटेची कावड; शेतातून चार किलोमीटर पायपीट करीत वाचविला जीव....अनुपकुमार यादव निरुत्तरमहिला व बालविभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांच्याशी उपजिल्हा रुग्णालयात भेट दिल्यानंतर प्रसार माध्यमांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. रुग्णसंख्या अधिक राहत असल्याने रेफर करण्याचे प्रमाण अधिक असू शकते, असे मोघम उत्तर त्यांनी ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने विचारलेल्या प्रश्नादाखल दिले. आपण खासगी दवाखान्यांची माहिती घेणार असल्याचे उत्तर देत त्यांनी अधिक प्रश्नांवर बोलण्यास नकार देत काढता पाय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.