Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू

अचलपूर : मागील तीन-चार दिवसांपूर्वी धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात चार बालके तथा एक गर्भवती मातेचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना आज (ता.१९) पुन्हा चिखलदरा तालुक्यातील खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे, या प्रसूत महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे..मागील आठ दिवसांत दोन मातामृत्यू अन् चार बालमृत्यू झाल्याच्या घटनेने आरोग्य विभागात चाललंय तरी काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. चिखलदरा तालुक्यातील टेम्ब्रूसोंडा प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांतर्गत येत असलेल्या खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे या प्रसूत महिलेचा बुधवारी (ता.१९) सकाळच्या सुमारास जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. .अग्रलेख : जीवघेणे लागेबांधे.या मृत्यूने पुन्हा एकदा आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे. प्राप्त माहितीनुसार सदर महिलेची नऊ नोव्हेंबर रोजी प्रसूती झाली होती. त्यानंतर अचलपूरच्या महिला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र त्याठिकाणावरून सुद्धा अमरावतीच्या डफरीन रुग्णालयात दाखल केले. परंतु येथे सुद्धा तिच्यावर डॉक्टरांनी उपचार करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र याठिकाणी आज तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे..डझनांहून अधिक योजना, तरीही मातामृत्यूमेळघाटात बालमृत्यू, मातामृत्यू कमी करण्यासाठी शासनाकडून जननी-शिशू सुरक्षा योजना, ग्रामबालविकास केंद्रे, जीवनसत्त्व पुरवठा, जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र, भरारी पथक योजना, लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालसुरक्षा कार्यक्रम, अशा डझनांवरून अधिक योजना अस्तित्वात असताना मेळघाटात दरवर्षी मातामृत्यू आणि सुमारे १०० ते २०० बालके मृत्यूच्या दाढेत का ढकलली जात आहेत? हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे..तज्ज्ञ डॉक्टर सेवा देत नसल्याची ओरडमेळघाटात तज्ज्ञ डॉक्टर सेवा देत नसल्याची ओरड आहे. पावसाळ्यात शासनाकडून पीजी डॉक्टरांची तीन महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र पावसाळा संपला तरी आजही सदर डॉक्टर रुजू झाले नाहीत. यावरून तज्ज्ञ डॉक्टर मेळघाटात सेवा देत नाहीत, हे अगदी खरे आहे. मात्र अमरावतीच्या रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता नाही तरीसुद्धा मातामृत्यू होत आहे. त्यामुळे शून्य मातामृत्यूची उद्दिष्ट्यपूर्ती कधी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मागील चार-पाच दिवसांत मेळघाटात दोन मातामृत्यूची नोंद झाली आहे, यातील मातामृत्यू हे शासकीय रुग्णालयातच झाले आहेत..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.सदर मातेची सातव्यांदा प्रसूती झाली होती. बाळाची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे चिखलदरा येथे भरती केले होते. मात्र याच ठिकाणी महिलेची प्रकृती बिघडली. त्यामुळे महिलेला आधी अचलपूर व नंतर अमरावती येथे रेफर केले होते. पाच दिवसांपासून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू होते. परंतु, अचानक आज सकाळी मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली.-डॉ. चंदन पिंपळकरतालुका वैद्यकीय अधिकारी, चिखलदरा.