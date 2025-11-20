विदर्भ

Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू

Rural Health Crisis: मागील तीन-चार दिवसांपूर्वी धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात चार बालके तथा एक गर्भवती मातेचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना आज पुन्हा चिखलदरा तालुक्यातील खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे, या प्रसूत महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
Amravati News

Amravati News

sakal

राज इंगळे
Updated on

अचलपूर : मागील तीन-चार दिवसांपूर्वी धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात चार बालके तथा एक गर्भवती मातेचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना आज (ता.१९) पुन्हा चिखलदरा तालुक्यातील खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे, या प्रसूत महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
doctor
child mortality
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com