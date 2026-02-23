विदर्भ

Amravati Accident : भीषण अपघात ! चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने पिकअप वाहन ७० फूट दरीत कोसळले, चार जण जागीच ठार

Dharni Ghat Accident : अपघात धारणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शिवाझरी–राणीगाव मार्गावर घडला. देडतलाई (मध्य प्रदेश) येथून बाजार करून परतताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने दुर्घटना घडली. अपघातानंतर चालक फरार असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
Rescue teams and local villagers gather near the 70-foot valley in Melghat, Amravati district, where a pickup vehicle crashed, killing four people and injuring several others.

Yashwant Kshirsagar
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात रविवारी रात्री भीषण रस्ता अपघात झाला आहे. राणीगाव घाटात बोलेरो पिकअप वाहन ६० ते ७० फूट खोल दरीत कोसळल्याने चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर ७ ते १२ जण जखमी झाले आहेत

