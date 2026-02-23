Amravati Accident : भीषण अपघात ! चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने पिकअप वाहन ७० फूट दरीत कोसळले, चार जण जागीच ठार

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात रविवारी रात्री भीषण रस्ता अपघात झाला आहे. राणीगाव घाटात बोलेरो पिकअप वाहन ६० ते ७० फूट खोल दरीत कोसळल्याने चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर ७ ते १२ जण जखमी झाले आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार धारणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, धारणीपासून सुमारे ३५ किलोमीटर अंतरावर शिवाझरी ते राणीगाव दरम्यान हा अपघात झाला. कंजोली आणि राणीगाव येथील १५ ते २० लोक हे बोलेरो पिकअपमध्ये बसून देडतलाई (मध्य प्रदेश) येथे बाजारासाठी गेले होते. परत येत असताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि वाहन रिव्हर्समध्ये फिरून बाजूच्या खोल दरीत कोसळले..Solapur Accident:भाविकांवर काळाचा घाला! भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू, दाेन महिला जखमी; सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना...घटनास्थळीच एका महिलेसह तीन पुरुषांचा मृत्यू झाला. सर्व मृतक कंजोली (ता. धारणी) येथील रहिवासी आहेत. जखमींना तात्काळ धारणी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .चालक फरारअपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे मेळघाट परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, स्थानिक लोकांनी अपघातग्रस्त कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. मेळघाटातील डोंगराळ आणि खराब रस्त्यांमुळे असे अपघात वारंवार घडत असल्याने स्थानिकांनी रस्त्यांच्या सुधारणेची मागणी केली आहे.पोलिसांनी अपघाताची अधिक तपासणी सुरू केली असून, लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.