Melghat Tiger: मेळघाटातील नरसंहारात 'कॅटरीना'वर संशय; 'पंजाब'ची फॅमिली ठरतेय शिकारीचा केंद्रबिंदू

मांजरखेड क.: मेळघाटातील गावागावात वाघाकडून होणारी शिकार हा ज्वलंत विषय आहे. स्थानिक नेते व गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार लागोपाठ झालेल्या शिकारीमागे (नरसंहार) मेळघाटबाहेरील वाघ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ज्या भागात ह्या घटना झाल्या आहेत नेमक्या त्याच परिक्षेत्रात कॅटरीनाचा (कॉलरवाली) संचार आहे. हरिसाल, केसरपुर, तारुबांदा परिसरात झालेली शिकारीची पद्धत बघता या मागे कॅटरीना व तीन बछडे तर खोंगडा व कुलंगना परिसरात झालेल्या शिकारीत पंजाब किंवा त्याचा बछडा प्रिन्सच समावेश असावा. एकंदरीत या सर्व नरसंहाराची सुई 'पंजाब'च्या फॅमिलीवर केंद्रित होत आहे..नोव्हेंबर २०२४ नंतर मेळघाटमध्ये एका ठराविक अंतराने शिकारीच्या घटना उघडकीस आल्या आहे. यात ३ नोव्हेंबर रोजी केसरपूर, मार्च महिन्यात खोंगडा परिसरात, ४ जून रोजी हरिसाल, १८ ऑगस्ट ला कुलांगना, ३ सप्टेंबर दरम्यान तारुबांदा परिसरात शिकारीच्या घटना घडल्या आहे. हरिसाल वनपरिक्षेत्रात घडलेल्या घटनेत शिकार मोठ्या प्रमाणात फस्त केली आहे. त्यामुळे या घटनेत कॅटरीना व तिचे तीन मादी बछडे असल्याचा कयास आहे. कुलांगणा व घोंगडा परिसरात झालेल्या शिकारीत पूर्ण शिकारीऐवजी केवळ शरीराचा काही भाग क्षतिग्रस्त आहे. त्यामुळे ह्या दोन घटनेत कॉलरवाली ऐवजी दुसऱ्या वाघावर संशयाची सुई फिरत आहे..कॅटरिना आहे तरी कोण?कॅटरिना ही मूळची मध्य प्रदेशातील. सर्वप्रथम २०२१ मध्ये बांधवगड येथून तिची मेळघाटात एन्ट्री झाली. तिच्या गळ्यात पट्टा असल्याने तिला कॉलरवाली नावाने ओळखल्या जाते. तिने यापूर्वी अंबाबरवा (बुलढाणा) भ्रमंती केली आहे. सिपना नदीच्या खोऱ्यात तिचा पंजाब व हिरो या दोन वाघाशी मैत्री झाली. पण पंजाब सरस ठरल्याने कोलखास परिसरात तिने तीन मादी व एक नराला जन्म दिल्याचे वनविभागातील कर्मचारी सांगतात..तो शिकारी कोण ?गत दोन तीन महिन्यापासून कॅटरिनाचे चौथे अपत्य प्रिन्स हा आई सोबत नसल्याचे ऐकिवात आहे. कॅटरीनाचा चौथा बछडा प्रिन्स हा एका दुसऱ्या वाघासोबत फिरत असल्याचे पगमार्ग सांगतात. सहसा दोन नर वाघ एकत्र संचार करत नाही. त्यामुळे प्रिन्स हा पंजाबच्या मार्गदर्शनात शिकारीचे धडे गिरवत आहे. जामली वनपरिक्षेत्रात घडलेली शिकारमागे हा प्रिन्स तर नसावा अशी दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..आतापर्यंत घडलेल्या घटना3 नोव्हेंबर 2024 रोजी केसरपूर, हरिसाल येथील हरिराम धिक्कार यांचा मृत्यूमार्च 25 मध्ये विनोद चिमोटे यांचा खोंगडा जामली क्षेत्रामध्ये मृत्यू4 जून 2025 रोजी मन्नू जावरकर यांचा हरिसाल येथे मृत्यू18 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रवीण बेलसरे यांचा कुलांगना येथे मृत्यू3 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रेम कास्देकर यांचा तारूबांदा येथे वाघाच्या शिकारीत मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.