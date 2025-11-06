Nitin Raut: वीज नियामक आयोगाचा ‘टॅरिफ घोटाळा’; माजी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, कायदेशीर प्रक्रियेचा केला भंग

नागपूर : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचा अलीकडच्या काळातील ‘टॅरिफ घोटाळा’ उघडकीस आल्याचा आरोप माजी ऊर्जा मंत्री व आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे..आयोगाच्या नियमबाह्य कारभारामुळे ग्राहकांवर ४१ हजार कोटींचा अनुचित भार पडला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाचा २५ जून २०२५ चा बेकायदेशीर पुनरवलोकन आदेश रद्द करून मूळ २८ मार्चचा दरकपात आदेश पुन्हा लागू केला आहे..यामुळे वीजदरात सरासरी १२ टक्के कपात होणार असून, ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मत डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केले आहे. ‘वीज कायदा, २००३’ नुसार वीज नियामक आयोग ही अर्ध-न्यायिक संस्था असून, दर निश्चितीपूर्वी सार्वजनिक सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे..तरीही आयोगाने २८ मार्च २०२५ च्या बहु-वर्षीय दर आदेशानंतर (२०२५-२६ ते २०२९-३०) अवघ्या चार दिवसांत महावितरणच्या साध्या अर्जावरून तो बेकायदेशीरपणे स्थगित केला. मूळ आदेशानुसार महावितरणला ४ हजार २०० कोटींचा नफा अपेक्षित होता..मात्र, एप्रिल उत्तरार्धात दाखल पुनरवलोकन याचिकेनंतर २५ जूनला नवीन आदेश काढत आयोगाने महावितरणचे ‘नुकसान’ ४१ हजार कोटींवर नेले आणि ग्राहकांवर इतकीच दरवाढ लादली..न्यायालयाने काढले एमइआरसीचे वाभाडे.याच आदेशात मूळ आदेशातील ‘चुका’ असल्याची कबुली दिली गेली, तरी नवीन सुनावणी घेण्यास नकार देण्यात आला. ही प्रक्रियात्मक पायमल्ली नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग ठरल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.