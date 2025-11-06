विदर्भ

Nitin Raut: वीज नियामक आयोगाचा ‘टॅरिफ घोटाळा’; माजी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, कायदेशीर प्रक्रियेचा केला भंग

Electricity Rates: महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचा अलीकडच्या काळातील ‘टॅरिफ घोटाळा’ उघडकीस आल्याचा आरोप माजी ऊर्जा मंत्री व आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे.
Nitin Raut

Nitin Raut

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचा अलीकडच्या काळातील ‘टॅरिफ घोटाळा’ उघडकीस आल्याचा आरोप माजी ऊर्जा मंत्री व आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
nitin raut
Court
Electricity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com