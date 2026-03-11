युद्धामुळे तांदूळ निर्यातीला फटका; विदर्भाचा बासमती अन् आंबेमोहोर अडकला बंदरात, भावही घसरले...

नागपूर : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा मोठा फटका विदर्भातील तांदूळ निर्यातीला बसला आहे. विदर्भातील सुप्रसिद्ध आंबेमोहर आणि बासमती तांदूळ सध्या बंदरांवरच अडकून पडला आहे. आखाती देशांकडे जाणारी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाल्याने कोट्यवधी रुपयांचा माल पडून आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर झाला आहे. दर्जेदार तांदळाच्या किमतीत किलोमागे १० ते २० रुपयांची घट झाली आहे. प्रीमियम तांदळाच्या शौकिनांसाठी ही आनंदाची बातमी असली, तरी व्यापारी आणि निर्यातदारांच्या चिंतेत मात्र मोठी भर पडली आहे..नागपूर आणि आसपासच्या भागातून दरमहा सरासरी २० ते २५ कंटेनर सुगंधित तांदूळ अरब देशांमध्ये निर्यात केला जातो. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शिपिंग मार्गावरील असुरक्षितता आणि विदेशी व्यापाऱ्यांकडून ऑर्डर्स रद्द केल्या जात असल्याने ही निर्यात थांबली आहे. बंदरावर माल अडकून पडल्याने मोठ्या प्रमाणावर भाडे वाढत आहे..Onion Price Cras : आखातातील युद्ध ठरणार शेतकऱ्यांसाठी काळ? निर्यातीला ब्रेक लागल्याने कांद्याचे दर मातीमोल.तांदळाची गुणवत्ता खराब होण्याची भीतीही निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. आखाती देशात १७० रुपये किलोने विकला जाणारा आंबेमोहर तांदूळ आता स्थानिक बाजारात १४० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. बासमती तांदळाच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे..Agricultural News : सरकारी धोरणानं कांदा उत्पादकांना रडवलं, भारताच्या निर्यात महसुलात ११०० कोटींची घट; बांगलादेश-पाकिस्तानने साधली संधी.निर्यात थांबल्यामुळे हा साठा आता स्थानिक बाजारपेठेत वळवण्यात आला आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाल्याने किमती कमी झाल्या आहेत. तांदूळ मिलर्स आणि निर्यातदारांचे पैसे बंदरातील मालामध्ये अडकून पडल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या पेमेंट चक्रावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात बोलताना, आधीच लाल समुद्रातील संकटामुळे जहाजांचे भाडे वाढलेले आहे. आता निर्यात बंद झाल्याने विदर्भातील तांदूळ उद्योगाला दुहेरी फटका बसत आहे, अशी प्रतिक्रिया निर्यातदार अशोक शनिवारे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.