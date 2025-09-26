Chandrapur Earthquake: वरोरा तालुक्यात भूकंपाचा सौम्य धक्का; ३.२ रिश्टर स्केलची नोंद, नुकसान नाही

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात गुरुवार (ता. २५) भूकंपाचा सौम्य धक्का बसला. भूकंपाचे केंद्र वरोरा असून त्याची तीव्रता ३.२ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आल्याची माहिती भूकंप ॲपद्वारे प्राप्त झाली..भूकंपाच्या घटनेत सध्या तरी कोणतेही नुकसान न झाल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले. नदीचे पाणी कोळसा खाणींच्या खोल भागात मोठ्या प्रमाणावर शिरल्यावर हा भूकंप झाला असावा, असा अंदाज भूशास्त्र अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केला आहे..जिल्ह्यात बुधवारी सायंकाळपासून पाऊस सुरू आहे. गुरुवारीही पावसाचा जोर असतानाच चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा परिसरात भूकंपाचा सौम्य धक्का बसला. तशी माहिती भूकंप ॲपवर प्राप्त झाल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. .वरोरा परिसरातील नागरिक, विशेषतः मार्डा, एकोना गावातील नागरिक, पोलिस पाटील, तलाठी यांनी या भूकंपाचे धक्के जाणवले नसल्याचे सांगण्यात आले. या परिसरातील वेकोलि व्यवस्थापनाकडून याची खात्री करण्यात आली. नोंद झालेल्या भूकंपाच्या घटनेत सध्यातरी कोणतेही नुकसान झाले नाही. दरम्यान, जिल्हा प्रशासन या सर्व घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहे..याबाबत भूशास्त्र अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले की, गेल्या शेकडो वर्षांपासून वरोरा तालुक्यात भूकंप आला नव्हता. येथील वरचा भूभाग हा खूप टणक नसला तरी भूकंप आला नव्हता. येथे जमिनीत कोळसास्तरीय खडक आढळतात. जमिनीच्या खूप आतमध्येसुद्धा पाणी शिरू शकले नाही..Latur Earthquake: किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या? लातूरमध्ये भूकंपानंतर गूढ आवाज, सत्य काय?.अलीकडे कोळसा खाणीमुळे आणि नदीचे पाणी खाणीच्या खोल भागात खूप खोल शिरल्यामुळे (हायड्रो सिस्मोलॉजी) हा भूकंप झाला आहे. हा भूकंप ३ ते ४ किमी खाली पाण्याच्या प्रवाहाने भूपट्टा सरकल्याने झाला आहे. यावर्षी जास्त प्रमाणात पडलेला पाऊस आणि पाणी खोल जमिनीत शिरण्यासाठी वेकोलि खाणीच कारणीभूत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ मूल ते सिरोंचा हा भाग नैसर्गिक भूकंपासाठी कारणीभूत आहे.. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीने या भूकंपाची नोंद घेतली आहे. ३.२ तीव्रता आणि १० किमी आत केंद्र असण्याची नोंद घेतली आहे. हा भूकंप फार कमी तीव्रतेचा असल्याचे लोकांना त्रास झाला नाही. परंतु पुढील काही वर्षात असे भूकंप येण्याची शक्यता आहे.- प्रा. सुरेश चोपणे, भूशास्त्र अभ्यासक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.