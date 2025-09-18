Buldhana Child Marriage Case: गर्भधारणेनंतर बालविवाह उघड, बुलडाणा तालुक्यात तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मोताळा (जि. बुलडाणा) : एका अल्पवयीन मुलीला बालविवाहानंतर गर्भधारणा झाल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी तीन जणांविरुद्ध मंगळवारी (ता. १६) रात्री गुन्हा दाखल केला आहे. .बुलडाणा तालुक्यातील एका गावातील माहेर असलेल्या १६ वर्षे ९ महिने वयाच्या अल्पवयीन मुलीने पोलिसांकडे जबाब दिला की, एप्रिल २०२५ मध्ये मोताळा तालुक्यातील एका गावातील सागर चंद्रसिंग कटकवार (२०) यांच्यासोबत तिचा विवाह लावण्यात आला..पीडित मुलीच्या माहेरकडील व सासरकडील मंडळीच्या समक्ष गुजरात राज्यात हा विवाह झाला. त्यानंतर फिर्यादी ही सासरी पतीसोबत नांदायला गेली. दरम्यान, फिर्यादी व तिचा पती यांच्यात शारीरिक संबंध झाले. यातून फिर्यादीला पतीपासून गर्भधारणा झाली..Crime News : नाशिक हादरले! जन्मदात्या पित्यानेच केला १७ वर्षीय मुलीवर अत्याचार.दरम्यान, वडिलांसोबत किरकोळ वाद झाल्याने पीडित बुलडाणा येथील सखी वन स्टॉप येथे आली. त्याठिकाणी वैद्यकीय तपासणी झाली असता, ती गर्भवती असल्याचे समजले. यावरून बोराखेडी पोलिसांनी पीडित मुलीचा पती, सासरा आणि वडील या तीन जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पीएसआय राजेंद्र कपले, पोकाँ श्रीकांत चिंचोले करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.