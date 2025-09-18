विदर्भ

Buldhana Child Marriage Case: गर्भधारणेनंतर बालविवाह उघड, बुलडाणा तालुक्यात तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Child Marriage: एका अल्पवयीन मुलीला बालविवाहानंतर गर्भधारणा झाल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी तीन जणांविरुद्ध मंगळवारी (ता. १६) रात्री गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
