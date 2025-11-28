'मिर्झा एक्सप्रेस' काळाच्या पडद्याआड; हास्यसम्राट डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांचं निधन; अमरावतीत होणार अंत्यसंस्कार...

सुप्रसिद्ध कवी, हास्यसम्राट डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांचे आज निधन झालं आहे. ते ६८ वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. अमरावतीत त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र, आज त्यांची प्राणज्योत मालवली. 'मिर्झा एक्सप्रेस' म्हणून प्रसिद्ध असलेले डॉ. मिर्झा हे यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील धनज-माणिकवाडा या गावचे होते. सध्या अमरावती येथील वलगाव रोडवरील नवसारी परिसरात त्याचं वास्तव्यं होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी फातेमा मिर्झा, अभियंता मुलगा रमीज, मुलगी महाजबी व हुमा असा आप्त परिवार आहे. त्यांच्यावर अमरावती येथील ईदगा कब्रस्तानात दुपारी दोन नंतर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसापासून ते मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त होते. त्यांच्यावर अमरावती येथे उपचार सुरू होते. वयाच्या अकरा वर्षापासून त्यांनी कविता लेखनाला सुरुवात केली होती. 1970 पासून त्यांनी मंचावर कविता सादर करायला सुरुवात केली होती. पुढील 50 वर्ष विदर्भ, मराठवाड्यातील कवी संमेलनाचे ते केंद्रबिंदू ठरले. वृत्तपत्रातील विविध स्तंभातून लेखनही त्यांनी केले..Amravati Minor Marriage : अल्पवयीन मुलगी युवकासोबत पळून गेली, नंतर गर्भवती राहिली; बाळ जन्माला येताच झाला मृत्यू, नेमकं कशामुळं घडलं?.'मिर्झाजी कहीन' हा त्यांचा स्तंभ तुफान लोकप्रिय ठरला होता. त्यांचे २० काव्यसंग्रह असून मिर्झा एक्सप्रेस या नावाने अफलातून किस्से आणि कवितेचा कार्यक्रम प्रसिद्ध होत. शेती, माती, कृषी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, ग्रामीण भागातील समस्या, आणि सामाजिक समस्यांवर व राजकीय विरोधाभासावर नर्म विनोदी शैलीमध्ये लिखाण करणे ही त्यांची खास हातोटी होती..Amravati Accident : दोन कारची समोरासमोर धडक झाल्याने अपघातात दोन शिक्षक ठार; चौघे जखमी.विदर्भातील ख्यातनाम संत फकीरजी महाराज या मंदिर ट्रस्टचे ते ट्रस्टी होते. वऱ्हाडी भाषेवर त्यांचे प्रचंड प्रेम होते. त्यांच्या कार्यक्रमांनी वऱ्हाडी भाषेची महती देशभर झाली. राजधानी दिल्लीपासून तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईपर्यंत त्यांचे कार्यक्रम सतत सुरू असायचे. मोठा माणूस, सातवा महिना, उठ आता गणपत, जांगडबुत्ता अशा कितीतरी कविता त्यांच्या लोकप्रिय झाल्या.जांगडबुत्ता या शब्दाचे ते जनक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.