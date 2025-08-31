MLA Dheeraj Lingade: शेगाव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे: आमदार धीरज लिंगाडे; संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विभाजनाची मागणी

अमरावती: संत गाडेगबाबा अमरावती विद्यापीठाचे विभाजन करून बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी केली आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे दोन्ही जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांची सोय होणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे..Akola News: दुर्दैवी घटना!'नदीत पोहायला गेला; घरी परतलाच नाही', पिंपळखुटा येथील तीन मित्र गावातील मन नदीवर पोहायला गेले अन्...येथील शासकीय विश्राम भवनात आमदार धीरज लिंगाडे यांनी प्रसार माध्यमांसोबत संवाद साधला. ते म्हणाले, बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अमरावतीस जाणे येणे आर्थिकदृष्टया परडवत नाही. विद्यापीठात आल्यानंतर त्याच दिवशी काम न झाल्यास त्यांना मुक्कामी राहण्याची वेळ येते. ती परवडणारी नाही. याशिवाय अमरावती विद्यापीठाने दिलेले बुलडाणा येथील मॉडेल महाविद्यालय व वाशीम येथील उपकेंद्र विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेगाव येथे दोन जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ दिल्यास ते विद्यार्थ्यांसाठी सोईस्कर ठरणार आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. यासाठी त्यांनी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या ३५० वर झाली असल्याचाही युक्तिवाद केला..नोकरभरतीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीतविद्यापीठात व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असून ती भरली जात नाहीत. कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक असणे ही लाजीरवाणी बाब असून सरकार नोकरभरती करीत नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारकडे कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पैसेच नसल्याने नोकरभरती केल्या जात नसल्याचे मत व्यक्त केले..Leopard Attack: 'चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला'; इटिहाडोह धरण परिसरात काकासोबत फिरायला, १०० फूट जंगल परिसरात नेले ओढत .विद्यापीठ सिनेटमध्ये नॅामीनेट नाहीपदवीधर मतदारसंघाचे आमदार विद्यापीठाच्या अधिसभेस हजर असतात, तुम्ही मात्र आतापर्यंत एकाही सभेला उपस्थित राहिले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसभेसाठी माझे अद्याप नॅामीनेशन झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.