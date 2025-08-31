MLA Dheeraj Lingade: शेगाव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे: आमदार धीरज लिंगाडे; संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विभाजनाची मागणी

विदर्भ

शेगाव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे: आमदार धीरज लिंगाडे; संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विभाजनाची मागणी

शासकीय विश्राम भवनात आमदार धीरज लिंगाडे यांनी प्रसार माध्यमांसोबत संवाद साधला. ते म्हणाले, बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अमरावतीस जाणे येणे आर्थिकदृष्टया परडवत नाही.
MLA Dheeraj Lingade demands establishment of an independent university at Shegaon, calls for division of Sant Gadge Baba Amravati University.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती: संत गाडेगबाबा अमरावती विद्यापीठाचे विभाजन करून बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी केली आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे दोन्ही जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांची सोय होणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

