Maoist Surrender : एमएमसी माओवादी समितीचा निर्णय; १ जानेवारीला शस्त्रास्त्रांचा त्याग करून मुख्य प्रवाहात येणार!

Naxal Early Surrender : माओवाद्यांच्या एमएमसी विशेष विभागीय समितीने १ जानेवारी २०२६ रोजी शरणागती पत्करण्याची घोषणा केली असून नक्षल चळवळीवर मोठा निर्णायक प्रहार मानला जात आहे. सुरक्षा यंत्रणांच्या मोहीमेने दिलेल्या दबावामुळे मोठे नेते आधीच शरण आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली : मागील आठवड्यात माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड (एमएमसी) विशेष विभागीय समितीचा प्रवक्ता अनंत याने तिनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे शरणागतीची इच्छा व्यक्त करत त्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. मात्र आता त्यापूर्वीच म्हणजे १ जानेवारी २०२६ ला शरणागती पत्करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा गुरुवार (ता. २७) या समितीचा प्रवक्ता अनंत याने पुन्हा एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करून केली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत देशातून माओवाद हद्दपार करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी जबरदस्त घाव घालणे सुरू केले आहे. मागील वर्षभरापासून माओवादविरोधी अभियान तीव्र करण्यात आले आहे.

