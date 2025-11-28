Maoist Surrender : एमएमसी माओवादी समितीचा निर्णय; १ जानेवारीला शस्त्रास्त्रांचा त्याग करून मुख्य प्रवाहात येणार!

गडचिरोली : मागील आठवड्यात माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड (एमएमसी) विशेष विभागीय समितीचा प्रवक्ता अनंत याने तिनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे शरणागतीची इच्छा व्यक्त करत त्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. मात्र आता त्यापूर्वीच म्हणजे १ जानेवारी २०२६ ला शरणागती पत्करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा गुरुवार (ता. २७) या समितीचा प्रवक्ता अनंत याने पुन्हा एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करून केली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत देशातून माओवाद हद्दपार करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी जबरदस्त घाव घालणे सुरू केले आहे. मागील वर्षभरापासून माओवादविरोधी अभियान तीव्र करण्यात आले आहे. .पोलिसांच्या कारवाईत सहा केंद्रीय समिती सदस्य, महासचिव बसवराजू, हिडमासारखे सर्वोच्च जहाल माओवादी नेते ठार झाले. सोबतच ३५० हून अधिक माओवादीदेखील ठार झाले आहेत. भूपती, चंद्रन्ना आणि रुपेशसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी शेकडो सहकाऱ्यांसह शरणागती पत्करली आहे. त्यामुळे माओवाद्यांच्या शरणागतीची गती प्रचंड वाढली आहे. आता माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड (एमएमसी) विशेष विभागीय समितीनेसुद्धा शरणागती पत्करून मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचा प्रवक्ता अनंत याने काही दिवसांपूर्वी पत्रक जारी करत शरणागतीसाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितली होती. .Gadchiroli News : शस्त्रे सोडा, मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हा! भूपतीचे भावनिक आवाहन.आता त्यानेच ही कमी केल्याचे सांगत १ जानेवारीला शरणागतीची माहिती दिली आहे. त्याने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय वर्मा यांचा उल्लेख करून विनंती केली आहे. सोबतच मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया द्यावी, असेही म्हटले आहे. भूपती आणि चंद्रन्नासारख्या मोठ्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. त्यामुळे आमच्यापुढे शरणागतीशिवाय पर्याय नाही. परंतु समितीतील इतर सदस्यांना हा निर्णय कळवण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे. अनेक सदस्य भूमिगत असल्याने त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचण्यासाठीसुद्धा वेळ लागणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पर्यंत ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून आम्ही शस्त्र खाली ठेवणार, असल्याचे म्हटले आहे. या काळात आम्ही कुठली हिंसा करणार नाही. अगदी 'पीएलजीए' सप्ताहसुद्धा पाळणार नाही. असेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.