Mohan Bhagwat: चांगल्या कामाची जाहिरात करावी लागत नाही, भाषण नव्हे कृतीची गरज : सरसंघचालक मोहन भागवत

खामगाव: समाजपरिवर्तन केवळ भाषणांनी घडत नाही तर सकारात्मक विचार आणि प्रत्यक्ष कृतीतून परिवर्तनाची प्रक्रिया पुढे जाते. चांगल्या कामाची कधी जाहिरात करण्याची आवश्यकता नसते. त्याचा परिणाम समाजात दिसतो आणि ते काम पुढे जाते व वाढत राहते. त्यामुळे समाजासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा असेल तर केवळ अपेक्षा व्यक्त न करता प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार योगदान द्यावे, असे आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी आज येथे केले..खामगाव जवळील सजनपुरी येथे स्व. भय्यूजी महाराज यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या सूर्योदय पारधी आश्रमशाळेच्या आवारात ‘श्री सद्गुरू दत्तधार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इंदूर’ आणि ‘अमनोरा येस फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात आलेल्या १० हजार चौरस फुटांच्या बंदिस्त सभागृहासह अत्याधुनिक तीन क्रीडा संकुलांचे उद्घाटन सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते शनिवारी (ता.८) झाले. यावेळी ते बोलत होते..Tukaram Mundhe: ‘आयएएस’ झाल्यानंतर ठरवलेलं ध्येय ओळख देतं; अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भावना.समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डाॅ. अशोक उईके, कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर, सिटी कार्पोरेशनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध देशपांडे, श्री सद्गुरू ट्रस्टच्या विश्वस्त डॉ. आयुषी देशमुख आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना डॉ. भागवत म्हणाले की, संवेदना म्हणजे केवळ सहानुभूती नव्हे, तर दुसऱ्याच्या वेदनेला आपली वेदना समजण्याची भावना होय. सर्वांच्या उत्थानातच आपले खरे उत्थान आहे. आज देशभरात आपण ज्यांना भटके-विमुक्त म्हणतो, तो समाज एकेकाळी ज्ञानी समाज होता. यावेळी आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी पारधी व आदिवासींच्या विकासासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न असून, त्यानुसार विविध योजना राबवल्या जात असल्याचे सांगितले. .तर परोपकारातूनच समाधान धर्माने वागणाऱ्या व्यक्तीला जीवनात समाधान प्राप्त होते. त्यामुळे अहंकार बाजूला ठेवून परोपकाराची भावना जोपासली पाहिजे. भय्यूजी महाराजांनी समाजहितासाठी विविध सेवाकार्यांची उभारणी केली. त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन प्रत्येकाने आपल्या परीने समाजासाठी योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा डॉ. भागवत यांनी व्यक्त केली..Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला.आकाश फुंडकर यांनी ही आश्रमशाळा खामगावची शान असून, या ठिकाणी वंचित मुलांच्या विकासासाठी होणारे कार्य नक्कीच प्रशंसेस पात्र आहे, असे सांगितले. कार्यक्रमात डॉ. भागवत यांच्या हस्ते १६ पारधी आदिवासी मुलींना प्रत्येकी १० हजार रुपयांच्या धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. तसेच विविध क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांचाही डॉ. भागवत यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे, चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, जळगाव जामोदचे आमदार डॉ. संजय कुटे, नगराध्यक्षा अपर्णा फुंडकर, संतोष देशमुख यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.