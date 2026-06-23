विदर्भ

खुशखबर! विदर्भात अखेर मॉन्सून दाखल; दहा वर्षांत दुसऱ्यांदा उशिरा आगमन, येलो अलर्ट जारी

Monsoon Finally Enters Vidarbha After Delay :गेल्या दहा वर्षांत विदर्भात दुसऱ्यांदा मॉन्सून उशिरा दाखल झाला आहे. मॉन्सूनच्या पावसाने पहिल्याच दिवशी उपराजधानीला चांगलेच भिजवले.
Monsoon Finally Enters Vidarbha After Delay

Monsoon Finally Enters Vidarbha After Delay

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर : विदर्भातील बळीराजासह जनसामान्य ज्या क्षणाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत होता, त्या मॉन्सूनने मंगळवारी विदर्भात धडाक्यात प्रवेश करीत आनंदसरी बरसल्या असून यावर प्रादेशिक हवामान विभागानेही अधिकृत शिक्‍कामोर्तब केले. गेल्या दहा वर्षांत विदर्भात दुसऱ्यांदा मॉन्सून उशिरा दाखल झाला आहे. मॉन्सूनच्या पावसाने पहिल्याच दिवशी उपराजधानीला चांगलेच भिजवले.

Loading content, please wait...
vidarbha
mansoon
mansoon update