खुशखबर! विदर्भात अखेर मॉन्सून दाखल; दहा वर्षांत दुसऱ्यांदा उशिरा आगमन, येलो अलर्ट जारी

नागपूर : विदर्भातील बळीराजासह जनसामान्य ज्या क्षणाची चातकाप्रमाणे वाट पाहत होता, त्या मॉन्सूनने मंगळवारी विदर्भात धडाक्यात प्रवेश करीत आनंदसरी बरसल्या असून यावर प्रादेशिक हवामान विभागानेही अधिकृत शिक्कामोर्तब केले. गेल्या दहा वर्षांत विदर्भात दुसऱ्यांदा मॉन्सून उशिरा दाखल झाला आहे. मॉन्सूनच्या पावसाने पहिल्याच दिवशी उपराजधानीला चांगलेच भिजवले..यावर्षी मॉन्सून चार जूनला कोकण व महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये धडकला होता. मात्र, मध्यंतरी वाटचाल मंदावल्याने विदर्भात येण्यास बराच उशीर झाला. उशिरा का होईना मंगळवारी मॉन्सूनने नागपूर व विदर्भात थाटात हजेरी लावली. दिवसभर ऊन व ढगाळ वातावरणाचा खेळ रंगल्यानंतर सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ढगांची दाटी झाली. पाहतापाहता विजांचा कडकडाट व मेघगर्जनेसह सर्वत्र जोरदार पावसाला सुरुवात झाली..विदर्भात पावसाळी वातावरण झाल्याने बळीराजासह उकाड्याने त्रस्त झालेले सारेच सुखावले आहेत. साहजिकच पेरण्यांनाही आता वेग येणार आहे. मॉन्सूनच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास, गेल्या दहा वर्षांत यावर्षी दुसऱ्यांदा मॉन्सूनचे विदर्भात उशिरा आगमन झाले आहे. २०२३ मध्येही २३ जूनलाच मॉन्सून आला होता..विदर्भात यलो अलर्टसध्या पावसासाठी पोषक वातावरण असल्याने या आठवड्यात विदर्भात अनेक ठिकाणी दमदार पावसाची शक्यता आहे. तसा येलो अलर्ट हवामान विभागातर्फे देण्यात आला आहे..विदर्भात गेल्या दहा वर्षांतील मॉन्सूनचे आगमन२०२६- २३ जून२०२५ -२८ मे२०२४ -१८ जून२०२३- २३ जून२०२२- १६ जून२०२१- ९ जून२०२० -१२ जून२०१९- २२ जून२०१८ -८ जून२०१७- १६ जून२०१६ -१८ जून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.