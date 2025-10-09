Vidarbha Monsoon: नागपुरात एक हजार मिमीपार पाऊस; सप्टेंबरमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद

नागपूर : हवामान विभागाने वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे मॉन्सूनने यंदा विदर्भावर बंपर कृपा केली. संपूर्ण पावसाळाभर वरुणराजा विदर्भावर मेहरबान राहिल्यामुळे अकराही जिल्ह्यांमध्ये सरासरी पावसाची नोंद करण्यात आली. .विदर्भात सर्वाधिक पाऊस गडचिरोली जिल्ह्यात पडला असून नागपुरातही तब्बल एक हजार मिमीच्या वर पावसाची नोंद झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यंदा सप्टेंबरमध्ये पावसाने नवा उच्चांक गाठला. पावसाळा अधिकृतरित्या संपला असून मॉन्सून येत्या दोन-तीन दिवसांत विदर्भातूनही माघारी परतण्याची शक्यता आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांत अपेक्षेपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली. नागपूर विभागात ११९९ मिमी पाऊस पडला, जो सरासरी पावसाच्या (१०७२ मिमी) ११२ टक्के आहे. तर अमरावती विभागात ८६४ मिमी पावसाची नोंद झाली. हा सरासरीच्या (७५० मिमी) ११५ टक्के आहे..Monsoon 2025 : सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस; माॅन्सूनचा परतीचा प्रवास लांबण्याचा अंदाज व्यक्त.विविध जिल्ह्यांचा विचार केल्यास, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक १५५० मिमी तर नागपुरात १००३ मिमी, चंद्रपूर (१२७७ मिमी), गोंदिया (१२११ मिमी), भंडारा (११७१ मिमी), वाशीम (१०६६ मिमी), यवतमाळ (१०५० मिमी) आणि वर्धा (१०१६ मिमी) या जिल्ह्यांमध्येही हजार मिमीच्या वर पावसाची नोंद झाली आहे..यावर्षी विदर्भात मॉन्सूनचे लवकर आगमन झाल्यानंतर पावसाने सुरवातीला जूनमध्ये घोर निराशा केली होती. मात्र त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांमध्ये सर्वत्र दणकेबाज बरसल्याने पावसाचा बॅकलॉग भरून निघाला..Nagpur Rain: नागपुरात पाऊस गेला सरासरीपार; विदर्भात मॉन्सून बरसला बंपर, उन्हाळ्यातील पाण्याची चिंता मिटली.विदर्भात पडलेला पाऊस जिल्हा एकूण पाऊसगडचिरोली १५५० मिमीनागपूर १००३ मिमीवर्धा १०१६ मिमीचंद्रपूर १२७७ मिमीयवतमाळ १०५० मिमीवाशिम १०६६ मिमीभंडारा ११७१ मिमीगोंदिया १२११ मिमीअमरावती ७५६ मिमीअकोला ७३१ मिमीबुलडाणा ७२० मिमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.