Vidarbha Rain Alert: विदर्भात तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता; 'या' तीन जिल्ह्यांमध्ये मुसळधारेचाही इशारा

नागपूर : बंगालच्या उपसागरात 'मोंथा' नावाचे चक्रीवादळ तयार झाले असून, त्याचा प्रभाव विदर्भातही जाणवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान विभागाने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे..काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार तसेच अतिवृष्टीचीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हवामान विभागानुसार, चक्रीवादळ पश्चिमोत्तर दिशेने वेगाने सरकत आहे. या वादळाचा प्रभाव मध्य भारतासह विदर्भातही थोडाफार जाणवणार आहे..जोरदार पावसाची शक्यता लक्षात घेता, हवामान विभागाने विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांमध्ये २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. विजांचा कडकडाट व मेघगर्जनेसह ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. .२९ तारखेला चंद्रपूर, गडचिरोली व यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार तसेच अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे..Maharashtra Rain Update : गेलेला पाऊस पुन्हा कसा आला, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा किती दिवस राहणार; हवामान तज्ञ काय म्हणतात?.शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटाचक्रीवादळाचे आस्मानी संकट विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच धोक्याची घंटा आहे. अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः वादळाचा फटका धान, तूर, कापूस, संत्रा, मोसंबी, पालेभाज्यासह अन्य फळपिकांना बसणार आहे. त्यामुळे बळीराजाला सतर्क राहणे आवश्यक आहे.