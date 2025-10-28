विदर्भ

Vidarbha Rain Alert: विदर्भात तीन दिवस जोरदार पावसाची शक्यता; 'या' तीन जिल्ह्यांमध्ये मुसळधारेचाही इशारा

Nagpur Weather: बंगालच्या उपसागरात ‘मोंथा’ नावाचे चक्रीवादळ तयार झाले असून, त्याचा प्रभाव विदर्भातही जाणवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान विभागाने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे.
Vidarbha Rain Alert

Vidarbha Rain Alert

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : बंगालच्या उपसागरात ‘मोंथा’ नावाचे चक्रीवादळ तयार झाले असून, त्याचा प्रभाव विदर्भातही जाणवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान विभागाने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
rain
vidarbha
Weather
weather forcast
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com