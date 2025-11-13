विदर्भ

Amravati Accident: धक्कादायक! वलगाव मार्गावर फिरण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाला पिकअपची जोरदार धडक, जागीच मृत्यू

Pickup Accident: मॉर्निंग वॉकला जाणे एका वृद्धाच्या जिवावर बेतले. चांदूरबाजार ठाण्याच्या हद्दीत वलगाव मार्गावर बुधवारला ही घटना घडली. ज्ञानेश्वर मोतीराम अविनाशे असे मृत वृद्धाचे नाव असल्याचे चांदूरबाजार पोलिसांनी सांगितले.
बेलोरा : मॉर्निंग वॉकला जाणे एका वृद्धाच्या जिवावर बेतले. चांदूरबाजार ठाण्याच्या हद्दीत वलगाव मार्गावर बुधवारला (ता. १२) ही घटना घडली.

