Amravati News: कृषी कार्यालय परिसरात आढळला लिपिकाचा मृतदेह

Agriculture Office: मोर्शी तालुका कृषी कार्यालयात कार्यरत लिपिक विनोद भास्कर राऊत यांचा मृतदेह कार्यालय परिसरात आढळला. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली असून पोलिस तपास सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मोर्शी : कृषी कार्यालय परिसरात आढळला लिपिकाचा मृतदेह मोर्शी, ता. २३ : येथील कृषी कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याचा मृतदेह गुरुवारी (ता. २३ ऑक्टो.) संध्याकाळी कृषी कार्यालयाच्या परिसरात आढळला.

