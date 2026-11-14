नगरपरिषदेच्या गच्चीवरील मटन पार्टी भोवली; अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांची मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस, दोन दिवसांत मागितला खुलासा

अमरावती : मोर्शी नगरपरिषदेच्या इमारतीच्या गच्चीवर शुक्रवारी (ता. १३) रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या पार्टीचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवरून व्हायरल झाल्याने जिल्ह्यात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. पार्टी करणारे कोण, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून मोर्शीत याविषयाची खमंग चर्चा रंगली आहे. नगरपरिषदेच्या गच्चीवर रात्रीच्या वेळी झालेल्या या पार्टीची माहिती शहरात पसरताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शुक्रवारी रात्री आयोजित या पार्टीत शाकाहारी तसेच मांसाहारी, अशा दोन्ही प्रकारच्या जेवणाची व्यवस्था असल्याची चर्चा आहे. मात्र, हा कार्यक्रम नेमका कोणाच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आला होता, त्याला कोणाची परवानगी होती आणि या कार्यक्रमाला कोणकोण उपस्थित होते, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. .दरम्यान, नगरपरिषदेच्या गच्चीवर पार्टी सुरू असल्याची माहिती एका व्यक्तीला मिळाली. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने घटनास्थळी जाऊन सुरू असलेल्या या पार्टीचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले. ड्रोनच्या माध्यमाने सुद्धा चित्रीकरण करण्यात आले. हे चित्रीकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या घटनेची चर्चा शहरातील चौकाचौकांत सुरू झाली. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत नागरिकांकडून वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.. Amravati Accident : अमरावतीत बांधकाम सुरू असतानाच मोठी दुर्घटना! प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळून चार मजूर मलब्याखाली दबले; अग्निशमन दलाने केले तातडीने बचावकार्य.नगरपरिषद ही सार्वजनिक संस्था असून तिच्या इमारतीचा वापर कोणत्या कारणासाठी आणि कोणाच्या परवानगीने केला जातो, हा महत्त्वाचा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. शासकीय अथवा सार्वजनिक इमारतींच्या परिसरात खासगी स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासंदर्भात काही नियम व परवानगीची प्रक्रिया असल्यास त्याचे पालन झाले होते का, याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे..या व्हायरल व्हिडिओमुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. सदर कार्यक्रम कोणी आयोजित केला, कोणाच्या परवानगीने झाला, कार्यक्रमासाठी नगरपरिषदेच्या जागेचा वापर करण्यास मान्यता होती का आणि यासाठी नगरपरिषदेचा कोणताही खर्च झाला का?, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे..Amravati News : भावफलक कोरा, व्यापाऱ्यांची मनमानी! ; केळी उत्पादक संभ्रमात; दुष्काळी परिस्थितीने रोपांचे भाव अर्ध्यावर.दरम्यान, याप्रकरणाची जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाई असताना शासकीय कार्यालयात अशा प्रकारची पार्टी होणे हे पदाला अपेक्षित असलेल्या आचरणाशी विसंगत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिशीत नमूद केले आहे. तसेच या प्रकारामुळे शासकीय कार्यालयाची प्रतिमा मलीन झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह स्वतः उपस्थित राहून लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..यासंदर्भात बोलताना, काल नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दिवाळी मिलन व स्नेहमेळाव्यासाठी मला निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, काही कारणास्तव मी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिली नाही. कार्यक्रमादरम्यान नेमके काय घडले, याची मला प्रत्यक्ष माहिती नाही. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी संपूर्ण वस्तुस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही चुकीच्या प्रकाराचे समर्थन केले जाणार नाही. चौकशीत जे काही सत्य समोर येईल, त्यानुसार नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. नगरपरिषदेची प्रतिष्ठा, शिस्त आणि जनतेचा विश्वास कायम राखणे ही आमची प्राथमिक जबाबदारी आहे, अशी प्रतिक्रिया मोर्शी नगरपरिषद अध्यक्ष प्रतीक्षा गुल्हाने यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.