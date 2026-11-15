Amravati News: मोर्शी नगरपरिषदेच्या गच्चीवर पार्टी, समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ व्हायरल, जिल्ह्यात खळबळ

मोर्शी : मोर्शी नगरपरिषदेच्या इमारतीच्या गच्चीवर शुक्रवारी (ता. १३) रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या पार्टीचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवरून व्हायरल झाल्याने जिल्ह्यात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. पार्टी करणारे कोण, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून मोर्शीत याविषयाची खमंग चर्चा रंगली आहे. नगरपरिषदेच्या गच्चीवर रात्रीच्या वेळी झालेल्या या पार्टीची माहिती शहरात पसरताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शुक्रवारी रात्री आयोजित या पार्टीत शाकाहारी तसेच मांसाहारी, अशा दोन्ही प्रकारच्या जेवणाची व्यवस्था असल्याची चर्चा आहे. .मात्र, हा कार्यक्रम नेमका कोणाच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आला होता, त्याला कोणाची परवानगी होती आणि या कार्यक्रमाला कोण कोण उपस्थित होते, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान, नगरपरिषदेच्या गच्चीवर पार्टी सुरू असल्याची माहिती एका व्यक्तीला मिळाली. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने पार्टीचे मोबाइलमध्ये चित्रीकरण केले. ड्रोनच्या माध्यमाने सुद्धा चित्रीकरण करण्यात आले. हे चित्रीकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या घटनेची चर्चा शहरातील चौकाचौकांत सुरू झाली. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत नागरिकांकडून वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..नगरपरिषदेच्या शासकीय इमारतीमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करताना शासकीय नियम व शिस्तीचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याची संबंधितांकडून माहिती घेऊन योग्य ती चौकशी करण्यात येईल. नगराध्यक्ष म्हणून माझी भूमिका स्पष्ट आहे. कोणत्याही चुकीच्या प्रकाराचे समर्थन केले जाणार नाही. चौकशीत जे काही सत्य समोर येईल, त्यानुसार नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. नगरपरिषदेची प्रतिष्ठा, शिस्त आणि जनतेचा विश्वास कायम राखणे ही आमची प्राथमिक जबाबदारी आहे. - प्रतीक्षा गुल्हाने, अध्यक्ष, नगरपरिषद, मोर्शी..काय कारवाई होणार?एकीकडे शहरातील विविध नागरी समस्या आणि विकासकामांचे प्रश्न प्रलंबित असताना नगरपरिषदेच्या गच्चीवरील पार्टीचा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता या व्हायरल व्हिडिओची नगरपरिषद प्रशासन दखल घेणार का? संबंधित कार्यक्रमाबाबत अधिकृत खुलासा होणार का? तसेच याप्रकरणात पुढे काय घडणार, याकडे मोर्शीकरांचे लक्ष लागले आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखलमोर्शी नगरपरिषदेशी संबंधित याप्रकरणाची जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. मोर्शी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाई असताना, शासकीय कार्यालयात झालेला हा प्रकार पदास अपेक्षित असलेल्या आचरणाशी विसंगत आहे. यामुळे शासकीय कार्यालयाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे १६ नोव्हेंबर रोजी दुपारी दोन वाजेपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह स्वतः समक्ष हजर राहून सविस्तर लेखी खुलासा सादर करण्याचे कडक आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.