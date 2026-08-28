विदर्भ

Tiger Attack: वाघाने गळा पकडला, २०० फूट फरफटत नेले! मोर्शीत शेतकरी ठार; वाघाचा थरार, मुलाचा आरडाओरडा अन् काय घडलं..

Tiger Kills Farmer in Morshi Son Escapes Attack: मोर्शी तालुक्यात वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी चरणदास इखे ठार; मुलगा थोडक्यात बचावला, सततच्या वाघउपद्रवामुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Morshi News Tiger Kills Farmer in Bhamora Field Son Escapes Tiger Attack as Farmers Face Growing Fear in Amravati

Morshi News Tiger Kills Farmer in Bhamora Field Son Escapes Tiger Attack as Farmers Face Growing Fear in Amravati

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सकाळ वृत्तसेवा
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मोर्शी: मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा शेतशिवारात वाघाने हल्ला करून शेतकऱ्याला ठार केल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २७) दुपारी उघडकीस आली. याच वाघाच्या तावडीत येण्‍यापासून मुलगा बचावला. घटनेमुळे तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे.

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