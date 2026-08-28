Tiger Attack: वाघाने गळा पकडला, २०० फूट फरफटत नेले! मोर्शीत शेतकरी ठार; वाघाचा थरार, मुलाचा आरडाओरडा अन् काय घडलं..

मोर्शी: मोर्शी तालुक्यातील भांबोरा शेतशिवारात वाघाने हल्ला करून शेतकऱ्याला ठार केल्याची हृदयद्रावक घटना गुरुवारी (ता. २७) दुपारी उघडकीस आली. याच वाघाच्या तावडीत येण्यापासून मुलगा बचावला. घटनेमुळे तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.चरणदास वासुदेवराव इखे (वय ५२, रा. भांबोरा), असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चरणदास हे गुरुवारी (ता. २७) सकाळी आठच्या सुमारास पत्नी व मुलासह बैलगाडीने भांबोरा शिवारातील शेतात गेले होते. त्यांनी स्वतःच्या शेताला लागून असलेले शेत लागवडीने घेतले होते. पत्नी व मुलगा स्वतःच्या शेतात असताना चरणदास हे लागवडीने घेतलेल्या शेतात पऱ्हाटीचे निंदण करीत होते..निंदण सुरू असताना अचानक वाघाने त्यांच्यावर हल्ला केला. वाघाने त्यांच्या गळ्याचा चावा घेत त्यांना सुमारे २०० फूट फरफटत नेले. दरम्यान, न्याहारीसाठी वडिलांना बोलाविण्यासाठी मुलगा त्या शेताकडे गेला. त्यावेळी त्याला निंदणीच्या विळ्याला रक्त लागलेले दिसले. तसेच जमिनीवर फरफटत नेल्याच्या खुणा आढळल्या. यामुळे मुलाने आरडाओरड करण्यास सुरवात केली. त्याचा आवाज ऐकून आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनीही आरडाओरड केली. त्यामुळे वाघाने चरणदास यांना जवळच असलेल्या नाल्यात सोडून तेथून पळ काढला. मात्र, वाघाच्या हल्ल्यात चरणदास यांचा मृत्यू झाला होता. मुलगा व परिसरातील शेतकऱ्यांनी नाल्यातून त्यांचा मृतदेह बाहेर काढला..घटनेची माहिती मिळताच मोर्शी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ठाणेदार राहुल आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे भुजाडे, तहसीलदार सागर ढवळे, आरती राजेश वानखडे तसेच पोलिस पाटील मीनाक्षी साबळे यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. मोर्शी पोलिस व वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मोर्शी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला..वाघ बघताच नदीत घेतली उडीयाच दिवशी सकाळी नऊच्या सुमारास भांबोरा येथील प्रज्वल कुरवाळे (वय २०) हा आपल्या शेतातील फवारणीसाठी पाणी आणण्यासाठी जवळच्या नदीपात्रात गेला होता. त्यावेळी मागे वळून पाहिले असता वाघ त्याच्या दिशेने येताना दिसला. प्रसंगावधान राखत प्रज्वलने क्षणाचाही विलंब न करता नदीपात्रातील पाण्यात उडी घेतली आणि दुसऱ्या तीरावर जाऊन आपला जीव वाचविला..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.वनविभागाच्या दुर्लक्षाचा शेतकऱ्यांचा आरोपमोर्शी तालुक्यात वाघ दिसण्याच्या तसेच वन्यप्राण्यांकडून हल्ल्याच्या घटना सातत्याने घडत असतानाही वनपरिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पुरेशी दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रज्वलचे वेळीच मागे लक्ष गेले नसते, तर वाघाच्या हल्ल्यात दोन बळी गेले असते, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.